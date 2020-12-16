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華晶科攜手高通 開拓智慧工廠4K視覺影像解決方案

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

迎來5G時代，華晶科（3059）與高通合作，把智慧工廠最重要功能之一的「AI＋AGV 智慧無人搬運車自動巡檢」功能導入日月光（3711）高雄K23廠，成功打造全台首座 5G mmWave（毫米波）企業專網智慧工廠。

華晶科表示，這座以高通無線科技打造的5G mmWave智慧工廠，搭載高通 QSM5165的SoC 系統單晶片的「360度AI 攝影機 」安裝於智慧無人搬運車(AGV)，華晶科技作為引領全球無線技術創新者高通5G生態系的重要夥伴，提供高品質4K視覺影像處理能力搭載強大 AI 人工智慧，以人員、物件辨識與電子圍籬系統，進行廠區 360 度全場域精確與即時安全偵測，實現智慧工業級的AI智慧視覺影像解決方案， 有助加速全球製造產業鏈升級的5G智慧工廠成形。

華晶科執行長夏汝文表示，華晶科一直與高通擁有緊密合作夥伴關係，能夠確保華晶科的 AI 智慧視覺影像解決方案，得以滿足 5G 世代 AIoT 裝置，並支援高通科技公司的晶片、平台及視覺影像硬體解決方案的嚴謹要求，讓 5G 通訊環境下的相關科技垂直應用無縫整合、更快產業升級，以滿足全球客戶的 AI 智慧影像需求。

5G mmWave（毫米波）是達成工業物聯網（IoT）的基礎，5G 毫米波的「高速率」與 「低延遲」、「大頻寬」的三大特性，讓全球產業轉型智慧工廠，提高彈性製造、預測性 維修和更高生產效益等重要效能，得以實現。為擴大 5G 市場競爭優勢，華晶科參與高通平台解決方案生態系計畫，並採用高通專為5G mmWave智慧工廠開發的 QSM5165系統單晶片，提供領先的 AI 智慧視覺影像解決方案。

5G 高通 華晶科

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