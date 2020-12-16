華晶科攜手高通 開拓智慧工廠4K視覺影像解決方案

迎來5G時代，華晶科（3059）與高通合作，把智慧工廠最重要功能之一的「AI＋AGV 智慧無人搬運車自動巡檢」功能導入日月光（3711）高雄K23廠，成功打造全台首座 5G mmWave（毫米波）企業專網智慧工廠。

華晶科表示，這座以高通無線科技打造的5G mmWave智慧工廠，搭載高通 QSM5165的SoC 系統單晶片的「360度AI 攝影機 」安裝於智慧無人搬運車(AGV)，華晶科技作為引領全球無線技術創新者高通5G生態系的重要夥伴，提供高品質4K視覺影像處理能力搭載強大 AI 人工智慧，以人員、物件辨識與電子圍籬系統，進行廠區 360 度全場域精確與即時安全偵測，實現智慧工業級的AI智慧視覺影像解決方案， 有助加速全球製造產業鏈升級的5G智慧工廠成形。

華晶科執行長夏汝文表示，華晶科一直與高通擁有緊密合作夥伴關係，能夠確保華晶科的 AI 智慧視覺影像解決方案，得以滿足 5G 世代 AIoT 裝置，並支援高通科技公司的晶片、平台及視覺影像硬體解決方案的嚴謹要求，讓 5G 通訊環境下的相關科技垂直應用無縫整合、更快產業升級，以滿足全球客戶的 AI 智慧影像需求。

5G mmWave（毫米波）是達成工業物聯網（IoT）的基礎，5G 毫米波的「高速率」與 「低延遲」、「大頻寬」的三大特性，讓全球產業轉型智慧工廠，提高彈性製造、預測性 維修和更高生產效益等重要效能，得以實現。為擴大 5G 市場競爭優勢，華晶科參與高通平台解決方案生態系計畫，並採用高通專為5G mmWave智慧工廠開發的 QSM5165系統單晶片，提供領先的 AI 智慧視覺影像解決方案。