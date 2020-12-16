台積電前大將蔣尚義與梁孟松 引爆中芯內訌風暴

台灣半導體業年底常出大事，昨天台積電創辦人張忠謀與聯電榮譽董事長曹興誠同台握手，半導體界矚目。20年前台積電接連併購德碁與世大，擠進全球前十大半導體，也是發生在12月。近日半導體圈熱議的最新話題，是台積電前大將蔣尚義與梁孟松，在中芯「聚首」後引爆的內訌爭議。

熟悉台積電與蔣、梁的人士說，蔣尚義與梁孟松不能放在同一個天平比較，梁孟松的論文指導教授胡正明跟蔣尚義是台大電機同班同學，由此就可看出，蔣在半導體業的輩分與資歷是高於梁孟松。曾與梁孟松共事的人說，不意外梁的大動作表態，因為梁孟松十分自負，即便蔣尚義接中芯副董事長，「實權可能不比執行長，但梁就是嚥不下這口氣。」

大陸最大晶圓代工廠中芯國際日前宣布蔣尚義回鍋中芯擔任副董事長，今天傳出中芯執行長梁孟松不滿此人事案，大陸中國基金報公布梁孟松提交中芯董事會的辭職聲明，中芯今天發布聲明「本公司已知悉梁博士有條件辭任的意願」，間接證實梁孟松請辭一事為真。中芯今天股價一度大跌近10%，反映市場對中芯技術掌門人梁孟松離職的擔憂。

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