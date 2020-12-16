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中芯人事地震 業界透露：蔣梁兩人從過去就不見得多合拍

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導
中芯國際聯合首席執行官梁孟松傳出已向董事會遞交書面辭呈。（取自《中國基金報》）
中芯國際聯合首席執行官梁孟松傳出已向董事會遞交書面辭呈。（取自《中國基金報》）

中芯執行長梁孟松被外界認為在蔣尚義出任中芯副董後，憤而辭去職務。業界人士透露，兩人雖然過去任職於台積電，為上下屬關係，曾於同時期一起為台積電立下汗馬功勞，但是就兩人之間的關係來說，從過去就不見得有多合拍。

與梁孟松相識的業界人士指出，梁孟松行事相當嚴謹與認真，在這次離職之後，如果能回台，再次為台灣業界所用，將會對所任職的公司帶來很大助益。

過去台積電成功自力開發0.13微米銅製程，蔣尚義與梁孟松居功厥偉，這也某程度奠定台積電後來的江山。不過後來梁孟松於2009年初離開台積電，後續輾轉任職於三星，但也因此遭台積電控告。

2017年時，梁孟松又轉戰中芯擔任執行長，根據網路上流傳的梁孟松辭職聲明，他強調中芯目前28、14、12奈米到n+1等技術都已經進入規模量產，7奈米技術開發也已經完成，明年4月就可以進入風險性量產。至於5奈米與3奈米最關鍵的8大技術，也已經有序展開，只等EUV光刻機到來，就可以進入全面開發階段。

台積電 奈米 蔣尚義

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