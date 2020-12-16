吳田玉：日月光高雄第三園區估需招募8,000名員工

日月光半導體執行長吳田玉今（16）日表示，目前高雄第二園區超過五千名員工，希望能在最短的時間內，開始第三園區的計畫，估計可以招募超過約8,000名員工，總投資金額達新台幣近千億元，達成讓高雄成為南區科技走廊的願景。

吳田玉指出，日月光的智慧工廠是在11年前、從4個志同道合的工程師開始，當時全世界沒有任何的資料可循，可以把2,000種不一樣的機器完整的自動化，所有的硬體、軟體全部自己完成，在這11年期間，當時的4位工程師也成長到500位的系統工程師， 智慧工廠也從起初的第一棟，到今年有18座，明年預計達到25座。