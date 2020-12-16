宏碁攜手北科大 舉辦智慧健康建築趨勢論壇

WHO指出全球平均每10人就有9人無法呼吸到安全的空氣，疫情讓大家「宅」在室內時間更長，室內空污影響更甚於室外。為提升室內空氣品質，將建築融入智慧健康科技，宏碁（2353）與國立台北科技大學15日正式締結國際產學聯盟夥伴，並舉辦智慧健康建築趨勢論壇，結合產官學研資源，探討智慧健康建築之未來趨勢，其中由宏碁提出倡議，訴求在AI技術精進，面對如疫情爆發的環境變化，應擴大AI智慧及空品解決方案在健康建築的應用，重新定義未來建築，一同打造健康幸福的生活環境。

宏碁泛亞營運總部台灣區營運長張世欣表示，現階段建築空間場域的設計，越來越關注人在空間中的健康及安全問題，但目前進行的也只限於當下環境偵測判定、狀況揭露、改善及現狀維持，而未能運用使用者回饋進行大數據分析，達到未來預測與安排短中長期的應變措施，落實真正的永續建築。

張世欣指出，這次趨勢論壇提出這項觀點，接下來將再進一步尋求智慧健康建築的政策支持、完善標章制度、產品技術精進研發、智慧化創新商業服務模式等方面，逐一連結期許組成完整供應鏈，以便未來向外推展台灣智慧健康建築產業。

張世欣認為，近十多年來，因環境變遷、溫度異常，建築產業的發展重心在於建材安全、場域的生態建立、節能減碳等綠化方向；同時，面臨高齡少子化，衍生的智慧化的安全監控、健康照護及舒適便利性也成為另外的發展重點，就是現在業界常談的綠建築、智慧建築。而宏碁近幾年從資通專業跨足空品市場，也與其他家居、建築領域產官學界專家深度交流，觀察到智慧健康建築的市場發展趨勢有幾個關鍵影響要素︰一為環境變動的促動力。如疫情影響造成防疫的重要性提升，願意投入開發或整合應用的各界資源更多，更能加速發展。

二為技術應用成熟度。台灣的科技深具優勢，在雲端平台、AI大數據技術積極發展，若能在各建築專業知識及經驗配合下，有效整合AI等技術應用，就是進步關鍵。三為產官學凝聚共識，達成完善的商業運轉模式。就如政府重視空氣品質，訂立改善法規、面臨此需求，宏碁透過強大的AI雲端技術及大數據分析，整合學界及專業設備商進行完整改善計畫，並預測未來室內空氣汙染的可能時間及強度曲線，進行長期且有效率的品質控管。此成功的範例已被證實有效，可實行並推廣。