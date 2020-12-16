宏碁攜手北科大 舉辦智慧健康建築趨勢論壇

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

WHO指出全球平均每10人就有9人無法呼吸到安全的空氣，疫情讓大家「宅」在室內時間更長，室內空污影響更甚於室外。為提升室內空氣品質，將建築融入智慧健康科技，宏碁（2353）與國立台北科技大學15日正式締結國際產學聯盟夥伴，並舉辦智慧健康建築趨勢論壇，結合產官學研資源，探討智慧健康建築之未來趨勢，其中由宏碁提出倡議，訴求在AI技術精進，面對如疫情爆發的環境變化，應擴大AI智慧及空品解決方案在健康建築的應用，重新定義未來建築，一同打造健康幸福的生活環境。

宏碁泛亞營運總部台灣區營運長張世欣表示，現階段建築空間場域的設計，越來越關注人在空間中的健康及安全問題，但目前進行的也只限於當下環境偵測判定、狀況揭露、改善及現狀維持，而未能運用使用者回饋進行大數據分析，達到未來預測與安排短中長期的應變措施，落實真正的永續建築。

張世欣指出，這次趨勢論壇提出這項觀點，接下來將再進一步尋求智慧健康建築的政策支持、完善標章制度、產品技術精進研發、智慧化創新商業服務模式等方面，逐一連結期許組成完整供應鏈，以便未來向外推展台灣智慧健康建築產業。

張世欣認為，近十多年來，因環境變遷、溫度異常，建築產業的發展重心在於建材安全、場域的生態建立、節能減碳等綠化方向；同時，面臨高齡少子化，衍生的智慧化的安全監控、健康照護及舒適便利性也成為另外的發展重點，就是現在業界常談的綠建築、智慧建築。而宏碁近幾年從資通專業跨足空品市場，也與其他家居、建築領域產官學界專家深度交流，觀察到智慧健康建築的市場發展趨勢有幾個關鍵影響要素︰一為環境變動的促動力。如疫情影響造成防疫的重要性提升，願意投入開發或整合應用的各界資源更多，更能加速發展。

二為技術應用成熟度。台灣的科技深具優勢，在雲端平台、AI大數據技術積極發展，若能在各建築專業知識及經驗配合下，有效整合AI等技術應用，就是進步關鍵。三為產官學凝聚共識，達成完善的商業運轉模式。就如政府重視空氣品質，訂立改善法規、面臨此需求，宏碁透過強大的AI雲端技術及大數據分析，整合學界及專業設備商進行完整改善計畫，並預測未來室內空氣汙染的可能時間及強度曲線，進行長期且有效率的品質控管。此成功的範例已被證實有效，可實行並推廣。

宏碁 疫情 大數據

延伸閱讀

宏碁本業靚、小金雞持續孵化 外資近三日大買1.7萬張

施振榮：ICT+醫療 拚當第一

宏碁旗下小金雞群 強勢成長

宏碁NB 登亞馬遜銷售王

相關新聞

蔣尚義回鍋中芯引爆內鬨 CEO梁孟松提辭呈

台積電前營運長蔣尚義回歸中芯國際，卻傳出因此引爆中芯國際內鬨的消息。在中芯國際15日宣布，蔣尚義獲委任為中芯國際董事會副...

中芯人事地震 業界透露：蔣梁兩人從過去就不見得多合拍

中芯執行長梁孟松被外界認為在蔣尚義出任中芯副董後，憤而辭去職務。業界人士透露，兩人雖然過去任職於台積電，為上下屬關係，曾...

蔣尚義回鍋中芯 年薪逾1,880萬元

美中貿易戰下，箭靶之一的大陸晶圓代工廠龍頭中芯國際，近日內部高層大異動，現年74歲的蔣尚義回鍋中芯擔任副董事長，12月1...

吳田玉：日月光高雄第三園區估需招募8,000名員工

日月光半導體執行長吳田玉今（16）日表示，目前高雄第二園區超過五千名員工，希望能在最短的時間內，開始第三園區的計畫，估計...

宏碁本業靚、小金雞持續孵化 外資近三日大買1.7萬張

歐美疫情持續嚴峻，成為宅經濟受惠的PC品牌大廠宏碁（2353）又再度成為法人青睞，近三日外資大買宏碁達17,274張，宏...

台積電2奈米量產廠環評 仍須補件再審

因應台積電（2330）2奈米量產計畫，科技部竹科管理局提出「新竹科學園區寶山用地第二期擴建計畫」，今（16）日首度於環保...

日玻璃基板廠事故 研調估12月面板供應減2.9%

顯示面板上游玻璃基板供應商日本電氣硝子日前因停電造成位在日本高槻市的工廠玻璃熔爐受損，群智諮詢預估，事件對12月全球大尺...

鴻海電動車平台已逾全球200家重要廠商參與

鴻海集團技術長魏國章表示，軟體和開放是鴻海集團推出MIH電動車平台的核心價值，未來鎖定自動駕駛和智慧車應用，目前全球已經...

三強聯手打造 全球首座5GmmWave企業專網智慧工廠啟動

日月光（3711）集團高雄廠K23研發大樓今（16）日舉行「5GmmWave智慧工廠啟動記者會」，由日月光半導體執行長吳...

高通攜手日月光、中華電 在高雄打造5G智慧工廠

高通、日月光（3711）與中華電信（2412）於今(16)日共同宣布，聯手打造全球首座5G毫米波企業專網智慧工廠，於日月...

太陽光電今年未達標 2025非核家園樂觀嗎？

行政院為落實2025非核家園，重新布局台灣電力計畫，去年訂定階段性目標「太陽光電6.5GW達標計畫」，要在年底設置光電6.5GW（10億瓦），卻因部會間政策矛盾，導致今年9月底光電設置量僅約5 GW，光電6.5GW計畫落空。

「反正都被罵叛徒了...」 蔣尚義能讓中芯加速追上台積電？

「反正很多人都罵我叛徒了，多罵幾次沒差，但真的希望不要這麼政治化，發展先進封裝和系統整合技術是我的夢想，也是我到大陸想做的事，每個人都有實現夢想和期望的權利，在我這個年紀，坦白說機會不多了。」面對未來加入入中芯國際，又與老東家台積電競爭，前台積電共同營運長蔣尚義這樣回答媒體的問題。

熱門新聞

「蔣來梁走」 中芯CEO梁孟松辭呈全文曝光

蔣尚義回鍋中芯引爆內鬨 CEO梁孟松提辭呈

「C字藏台灣圖」貨機新塗裝挨批 華航9字回應

金害！這五家保險公司拒保身障者共罰300萬元

金控敵意併購入門票 這家金控沒了

美元今年以來跌幅達12% 劉憶如：弱勢美元還沒到盡頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。