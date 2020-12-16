CES 2021創新獎出爐 華碩奪16項產品大獎

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

2021美國消費性電子展創新獎（CES Innovation Awards）今（16）日公布得獎名單，華碩（2357）及ROG玩家共和國展現優異的技術與設計實力，打造創新、精緻工藝、功能性與美學兼具的系列產品，一舉奪下16項大獎，亦為CES 2021期間即將到來的新品發表會奏響序曲。

本次獲獎產品，除了ASUS ZenBook Pro 15、ASUS ZenBook Flip 15筆記型電腦、ROG Phone 3電競手機、ROG遊戲控制器3(ROG Kunai 3)，以及ROG MAXIMUS XII Extreme電競主機板、ROG Strix XG16、ROG Swift PG32UQX電競螢幕與ROG Falchion無線機械式電競鍵盤，還包括即將於明年初盛大揭曉的8項新品，彰顯華碩致力以無與倫比的創新研發實力，為消費者打造體貼智慧生活的品牌使命。

由美國消費性科技協會(Consumer Technology Association, CTA)主辦的消費性電子展創新獎，獎項涵蓋28個產品類別，所有參賽產品皆經過獨立產業設計師、工程師及展會記者共同組成之專業評審團評選，為消費性電子產業界最聲譽卓著的獎項之一。

ROG 電競手機 華碩

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