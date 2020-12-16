三強聯手打造 全球首座5GmmWave企業專網智慧工廠啟動

日月光（3711）集團高雄廠K23研發大樓今（16）日舉行「5GmmWave智慧工廠啟動記者會」，由日月光半導體執行長吳田玉、中華電信（2412）董事長謝繼茂、美國高通公司副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰，共同宣布全球首座5GmmWave企業專網智慧工廠正式啟動。

5GmmWave企業專網智慧工廠是首座導入「台廠」基地台的5G企業專網，將三大應用導入日月光集團高雄廠生產線，包含AI+AGV智慧無人搬運車、AR遠端維護協作、綠科技教育館AR體驗環境，以5G創新應用發展環境的建構，展現未來智慧工廠及自動化可以涵蓋的範圍及複雜度，大幅加速智慧製程進程，更成為台灣應用5G於智慧製造的最佳示範場域。

日月光指出，5G具低時延、大頻寬、多連結的三大特性，可實現智慧製造、車聯網、遠距操控等高端技術，驅動產業創新升級，並帶動終端廠商積極發展自駕車、無人機、行動影音、智慧醫療等各種創新應用，隨著5G布建的完備，未來將滿足更多市場需求，帶來龐大商機，加速翻轉我們的日常生活。

進一步說，以企業端而言，5G提供高速傳輸、及時回傳資料等，符合移動裝置的需求，如導入工廠內的自動搬運系統，如自走車、天車等，藉由即時傳輸地貌引導，進行影像分析辨識，取代人員的搬運作業，降低因搬運、高重複性的作業造成職業傷害的風險，並提升整體產能效率。