日月光、中華電、高通聯手 全球首座5G智慧工廠啟動

5GmmWave智慧工廠啟動記者會今（16）日在日月光集團高雄廠K23研發大樓隆重展開，由日月光半導體執行長吳田玉、中華電信董事長謝繼茂、美國高通公司副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰，共同宣布全球首座5G mmWave企業專網智慧工廠正式啟動。

日月光、中華電信、高通三強聯手打造的5G mmWave企業專網智慧工廠，是首座導入「台廠」基地台的5G企業專網，將三大應用導入日月光集團高雄廠生產線，包含「AI+AGV智慧無人搬運車」、「AR遠端維護協作（Remote AR Maintenance Assistance）」、「綠科技教育館AR體驗環境」，以5G創新應用發展環境的建構，展現未來智慧工廠及自動化可以涵蓋的範圍及複雜度，大幅加速智慧製造進程，更成為台灣應用5G於智慧製造的最佳示範場域。

「AR遠端協作」導入，讓經常需要從遠端連上機台，進行機台診斷與維護的設備維護人員，可從中控室內，監控大數據回報資料。當監測出問題，可立即與其他同仁遠端協作，戴上5G+AR的眼鏡，透過擴增實境（AR）看著同一份SOP共同遠端修復，充分展現智慧工廠運用5G mmWave高速率、低延遲兩大特點。並同步以大數據分析檢測產生的巨量高解析度圖片，提高檢測精準度、良率與產能。

「AI+AGV智慧無人搬運車」，除搬運東西，也能透過裝置攝影機、AI及大數據分析，達成自動巡檢功能，此次為運用在機台警示及人員安全之巡檢及偵測。「綠科技教育館AR體驗環境」則是全台灣最大的5G mmWave +AR實驗場域，由全台最大的中水回收廠轉型的綠科技教育館，汲取工廠放流水，經淨化再回到製程利用，成功落實日月光對水資源 「減量、回收、再利用」 的管理原則，結合5G mmWave 及AR技術，提供參訪人員更生動、創新的環教課程引導，推展水資源的共生理念。

5G具有低時延、大頻寬、多連結的三大特性，可實現智慧製造、車聯網、遠距操控等高端技術，驅動產業創新升級，並帶動終端廠商積極發展自駕車、無人機、行動影音、智慧醫療等各種創新應用，隨著5G布建的完備，為來將滿足更多市場需求，帶來龐大商機。