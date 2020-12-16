宏碁本業靚、小金雞持續孵化 外資近三日大買1.7萬張

歐美疫情持續嚴峻，成為宅經濟受惠的PC品牌大廠宏碁（2353）又再度成為法人青睞，近三日外資大買宏碁達17,274張，宏碁股價也表現強勢，均能站穩12日線之上，今（16）日早盤宏碁股價漲幅約在1.04%。

遠距教學及居家辦公成為疫情時代的新趨勢，民眾的消費習慣同樣受疫情影響，線上交易成為主要購物渠道。宏碁全球各地線上銷售成長快速，在美國亞馬遜銷售網站屢屢囊括多類別排行第一；在整體筆電領域、桌上型AIO電腦領域及顯示器中，紛紛站上銷售排行冠軍地位，此外，在整體電腦領域前10大銷售的筆記型電腦中，宏碁電競筆電為唯一上榜的電競產品。

遠距應用需求強勁，除了筆記型電腦銷售大增外，桌上型電腦銷量更應勢成長；周邊電腦設備也為因應多工、多螢需求成為居家辦公的重要配備，宏碁顯示器產品亦在亞馬遜銷售亮眼，顯示器系列佔據冠軍地位，更為10大排行榜中囊括最多席次的顯示器品牌。

此外，宏碁旗下宏碁資訊服務（6811）計畫於近期掛牌、成為興櫃新生力軍。

宏碁11月營收287.19億元，月增12.5%、年增40.6%，為今年單月次高；累積前11月合併營收為2,487.21億元，年增17.9%。