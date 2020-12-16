高通攜手日月光、中華電 在高雄打造5G智慧工廠
高通、日月光（3711）與中華電信（2412）於今(16)日共同宣布，聯手打造全球首座5G毫米波企業專網智慧工廠，於日月光集團高雄廠正式啟動。
高通表示，日月光5G智慧工廠是全球唯一於實際工作場域建置並與原4G網路整合，直接升級5G毫米波的企業專網智慧工廠。透過高通5G毫米波技術，與多家台廠的技術，落實5G多樣應用，協助5G生態系發展。
高通指出，這座5G智慧工廠充分展現5G毫米波高速率、低延遲的兩大特點，透過毫米波網路建構成5G企業專網中的上千個節點，即時回報收集大數據資料。一旦出現問題，能在線上立即與工作同仁戴上5G+AR眼鏡，進行遠端修復與協作，建置具有思考、偵測、調整與學習等能力的智慧工廠。
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