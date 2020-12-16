高通攜手日月光、中華電 在高雄打造5G智慧工廠

「反正很多人都罵我叛徒了，多罵幾次沒差，但真的希望不要這麼政治化，發展先進封裝和系統整合技術是我的夢想，也是我到大陸想做的事，每個人都有實現夢想和期望的權利，在我這個年紀，坦白說機會不多了。」面對未來加入入中芯國際，又與老東家台積電競爭，前台積電共同營運長蔣尚義這樣回答媒體的問題。

2020-12-16 10:22