集邦：上游晶圓代工產能緊張 NAND Flash控制器醞釀漲價

全球市場研究機構集邦科技TrendForce調查顯示，受惠於chromebook與TV等應用需求強勁，推升eMMC中低容量（含64G以下）產品需求，與此同時，原廠端多已停止更新此類產品，以2D或3D NAND的64層等較舊製程因應，因此，模組廠佔供給端比重逐漸提升。

TrendForce也指出，近期上游TSMC與UMC等晶圓代工廠相關產能滿載，加上IC載板缺貨，導致交期延長，同時，下游封測產能呈現緊缺，導致Phison與Silicon Motion等多間NAND Flash控制器廠，無法因應客戶的加單需求。

這些控制器廠商除暫停對新訂單需求報價之外，由於當前處於2021年第1季價格議定的關鍵期間，更擬於屆時調漲價格，預期漲價幅度在15%至20%不等。

TrendForce分析指出，儘管當前整體NAND Flash市場仍處於供過於求的狀態，但控制器生產的產能不足，使得中低容量的供給緊缺，該元件價格調漲，恐導致固定成本上升，並有反應予OEM採購端的壓力，可能導致部分需求較強容量產品，如chromebook所需的32或64GB在明年第1季有漲價的可能。

而在SSD產品方面，供給以Samsung等原廠為主，大多以in-house產品因應，與晶圓代工廠有較為長期的產能安排，當前並未傳出漲價或缺貨的現象，然而，TrendForce也觀察到交期延長的狀況，加上PCIe 4.0世代產品有擴大外包廠商比重的趨勢，代表未來的價格走勢受到外包廠商影響的可能性增加。