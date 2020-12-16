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中芯人事大地震 蔣尚義去、梁孟松請辭

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導
台積電前營運長蔣尚義。 報系資料照
台積電前營運長蔣尚義。 報系資料照

蔣尚義出任中芯副董的消息傳出後，中芯人事出現大地震，根據陸媒報導，中芯執行長梁孟松已請辭。

梁孟松與蔣尚義都是具有台積電研發背景的大將，蔣尚義在離開武漢弘芯之後，轉赴中芯。梁孟松則是離開台積電之後，先輾轉投入三星旗下，協助其製程大躍進，後續加入中芯，在其帶領之下，同樣讓中芯的技術實力大幅提升。

根據陸媒報導，市場流傳梁孟松辭職聲明，抗議聘用蔣尚義之事未被事前告知，而他在任職執行長的1000多個日子裡，幾乎從未休假，帶領2000多個工程師，完成從28奈米到7奈米共五個世代的技術開發，是一般公司要花十年以上時間才能完成的任務。

在上述聲明中，梁孟松強調他到中國大陸，不是為了謀取高官厚祿，只是單純想為大陸的高端集成電路盡一份心力，目前28、14、12奈米到n+1等技術都已經進入規模量產，7奈米技術開發也已經完成，明年4月就可以進入風險性量產，而5奈米與3奈米最關鍵的8大技術，也已經有序展開，只等EUV光刻機到來，就可以進入全面開發階段。

奈米 蔣尚義 台積電

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