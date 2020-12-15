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趨勢科技：疫情仍是駭客目標、零信任防護成重點

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

資安大廠趨勢科技今（15）日公布2021資安預測報告，針對網路安全威脅提出重點警示，包括和疫情相關的網路威脅，企業面對的雲端、API及漏洞風險，以及家庭網路潛藏越來越龐大的資安風險。趨勢科技臺灣區暨香港區總經理洪偉淦表示，疫情加速企業數位轉型進程，也讓企業面臨雲端風險升高與逐漸增長的複合式目標攻擊，必須以「風險管理」的概念審視資安議題，將資安放入企業策略思維模式中，提升威脅防禦的可見度。

駭客在今年趁著疫情發動許多相關威脅，趨勢科技在今年前三季就偵測攔截到與新冠肺炎相關的威脅超過1,300萬次。趨勢科技預測，疫苗相關的機構及產業鏈將在明年面臨更多目標式攻擊，例如生技公司、疫苗研發機構等，因為涉及醫療危機的緊迫性，受駭組織將更可能支付贖金而成為駭客鎖定的目標。

因為疫情而衍生的混合辦公型態，也將使家庭網路成為企業安全的潛在破口，趨勢科技預測，駭客將利用家庭網路漏洞，對企業網路發動供應鏈攻擊，企圖找到VPN網路中具有關鍵數據或企業機密的目標，進一步攻擊以竊取企業資料。因此零信任模式（Zero Trust）將在2021年成為企業安全策略關鍵點之一，如何落實安全存取可視性及提升訪問資料的管理權限，將是企業防禦布局的重點。

趨勢科技也預測，企業正加速將基礎架構移轉至混合雲，因爲用戶不當操作、設定所引發的資料外洩事件更為頻繁。此外，應用程式開發介面（API）應用面越來越廣，但對安全的著墨卻仍在初始階段，也可能是駭客入侵企業管道的機會，企業須注意相關的安全風險。

面對威脅，趨勢科技提醒企業與消費者可採取以下防範措施，預作準備。企業端應具備洞察威脅趨勢的敏感度，並擴大IT人員的管控範圍與責任；落實遠距工作的安全防護措施，制定明確遠距工作方針；重視雲端安全防護，降低工作流程風險性；具備全天安全威脅檢測，確保雲端、電子郵件、端點及網路服務安全性，確認安全警報的優先順序。

個人方面，應強化家庭網路安全，布建居家安全防護匣道，定期檢查路由器的韌體更新、使用家庭網路安全解決方案等；使用網路時慎防釣魚，不隨意點擊不明連結或下載檔案，小心與疫情相關的惡意威脅；遠距辦公確實遵守企業資安政策，同時避免使用公共Wi-Fi連網，降低裝置被惡意入侵的機會。

趨勢科技 資安 疫情

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