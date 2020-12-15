和碩營運「農忙」 可望持續到明年春節前

iPhone 12系列銷售暢旺，激勵主力代工廠之一和碩（4938）近期營運暢旺，和碩董事長童子賢今（15）日指出，預期（營運）「農忙」可以到農曆年前，2021年科技業雖然是「幾家歡樂幾家愁」，但總體來看，台灣科技產業仍然呈現正面需求。

展望明年，童子賢表示，新冠疫情打亂了很多節奏，大致上來說「幾家歡樂幾家愁」，但總體來看，台灣科技產業仍然呈現正面需求。

對於iPhone 12系列需求的問題，和碩一向不評論單一客戶與產品。惟童子賢喜好對公司營運變化以農家1年4季變化做比喻，被問到「農忙」可以持續到何時，他回應，「農忙可以到農曆年前」。

外界解讀，和碩主力代工的機種iPhone 12 mini，將持續推動和碩營運到明年第1季。惟從目前市場需求來看，高階機種iPhone 12 Pro、12 Pro Max 買氣優於中低階機種12、12 mini，也不免讓法人擔心和碩iPhone業務後市。

童子賢不評論客戶產品。但他從智慧手機產業分析，因為疫情關係，市場需求很難抓，不會那麼準確，要從一整年來看較精準。而從大環境來看，亞洲國家防疫較好，而亞洲民眾偏好大尺寸手機，但歐美消費小尺寸較多，可疫情卻相對嚴重。

iPhone 12 mini 11月上市，帶動和碩11月營收來到1791.92億元，月增29.7%、年增26.1%，單月營收連續九個月站穩千億元大關，創下歷史次高紀錄，僅次於2018年10月營收1,860億元。

隨著11月營收衝高，也同步扭轉和碩今年營收負成長頹勢，累計和碩今年前11個月營收1.26兆元，年增1.8%，全年營收增幅表現轉正。

和碩今年維持去年接單、生產策略，專注單一機種以提升工廠稼動率及良率，主要組裝iPhone 12 mini，因此在新機11月上市後，單月營收一舉拉高。