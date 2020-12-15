台積電明年情勢看好 李鎮宇：傳產也有機會成長六成

台新投顧總經理李鎮宇預期明年股市前高後低，除了台積電（2330）情勢看好外，其他中小型股也有機會上漲，另外他也點出傳產是明年值得關注的部分，預期會有大幅的成長空間。

由北威國際集團主辦的2020冬季論壇今（15）日邀請台新投顧總經理李鎮宇以「2020全球投資雪亮觀點」為題分享明年投資情勢。他指出，今年科技股漲多，目前市場已慢慢把資金從科技股轉移到成長股，甚至也開始接受新興資產，之後若是有了疫苗，今年跌慘的股票也是有機會大漲，像是新興市場相對於成熟市場更有機會，另外還有能源與金融，預期明年股市前高後低。

另外李鎮宇也表示，明年台股高點可能落在上半年，其中電子產業仍是有成長的空間，預計年增率（YOY）約20％，不過他強調雖然電子與半導體是投資重點，但傳產其實也非常值得期待，尤其傳產在今年大幅衰退，預計明年將有五至六成的成長空間。

此外李鎮宇說，近期央行施行打炒房政策，國際資金有可能會流入股市，台股方面仍可以投資半導體，尤其蘋果公司也不斷推出新處理器與硬體，明年台積電情勢依舊相當看好，另外其他中小型股也仍有機會。

北威國際集團2020冬季論壇，由北威國際集團董事總經理劉憶如主持，邀請寬量國際策略長谷月涵、台新投顧總經理李鎮宇、萬寶投顧董事長朱成志、台大政治系兼任教授楊永明及戴德梁行（台灣）董事總經理顏炳立到場演講。