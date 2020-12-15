輝達遵循黃氏定律 打造更快的AI晶片

輝達（NVIDIA）舉行GTC China 線上大會，該公司首席科學家Bill Dally於主題演講中表示，該公司的研究人員致力於打造速度更快的AI晶片，並將其應用於具有更高頻寬的系統，從而簡化程式設計。

Bill Dally在會中講述其帶領的200人研究團隊如何成功實現「黃氏定律（Huang's Law）」。這個以輝達執行長黃仁勳命名的定律，預測GPU將推動AI效能逐年翻倍。

Bill Dally表示，若想要提高電腦效能，黃氏定律就是一項重要指標，且在可預見的未來都將一直適用。為實現此突破，輝達的研究人員開發名為MAGNet的工具，其生成的AI推論加速器在模擬測試中，能達到每瓦100 tera ops的推論能力，較如今的商用晶片高出一個數量級。MAGNet採用一系列全新技術，來協調並控制通過設備的資訊流，最大限度地減少資料傳輸，而資料傳輸正是當今晶片中最耗能的環節。由於這一個研究原型以模組化的型態呈現，因此能靈活擴展。

Bill Dally擁有120多項專利，在2009年加入輝達前，曾擔任史丹佛大學電腦科學系主任。