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中華電高層異動 涂元光、陳明仕退休

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

中華電信（2412）北區分公司總經理涂元光及行動通信分公司總經理陳明仕將於2021年1月1日屆齡退休，北區總經理職務由南區總經理張義豐兼任，行通分公司總經理職務由現任中華電信學院院長簡志誠接任。

中華電信董事長謝繼茂規劃，三年轉型大計進入下半場，2021要啟動「以客戶為核心」的組織重組計畫，採取「寧靜轉型」模式，讓中華電信更有競爭力。

據了解，中華電信組織重組後，將分為消費客戶事業群、企業客戶事業群及通路等組織，屆時組織重組，高層人士也會有一番異動，外界人士觀察，此次人事異動也將牽動後續組織重組後大局，張義豐同時兼任中華電信重要通路北分及南分總經理職務，未來可望掌舵通路規劃。

中華電信今日舉行董事會通過高層人事案，北區分公司總經理涂元光2021年1月1日屆齡退休，予以解任，遺缺由南區分公司總經理張義豐兼任。行通分公司總經理陳明仕2021年1月1日屆齡退休，予以解任，遺缺由電信學院院長簡志誠接任，並兼任電信學院院長。

即將退休的涂元光擁有台灣大學電機學士、碩士、博士，民國70年進入中華電信研究所，技術出身，專長包含光電半導體元件、光纖通信、接取網路、寬頻網路等，日前更擔任IEEE在台舉行全球通訊大會主席，在中華電信歷任企業客戶、國企分公司、行動通訊、北區分公司等總經理職務，在技術跟業務上都有長足貢獻。

即將退休的陳明仕，擁有清華大學電機工程博士學位，歷任數據分公司副總、北區分公司總經理及行動分公司總經理職務，任內參與MOD改革計畫，更帶領中華電信在499之戰中，殺出重圍，穩住市占率。

將掌握北、南分總經理職務的張義豐則為台灣工業技術學院工程技術碩士，在北區分公司任職時，一手打造MOD平台，並推廣至各家戶，後來歷任中華電信子公司宏華董事長，日前回任南區分公司總經理，操盤南區分公司通路業務及資通訊專案業務，未來接手北分總經理職務，將成為中華電信通路重要操盤手。

簡志誠則將接任中華電信最重要業務行動通信分公司總經理職務，簡志誠是台灣工業技術學院工程技術博士，曾任國際分公司總經理，中華電信董事長室海外新事業辦公室顧問，現任中華電信學院院長，未來將成為中華電信在5G市場延續龍頭地位的重要掌舵者。

中華電信 退休 碩士

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