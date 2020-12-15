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台灣三星高階主管異動 鄭泳煥接任總經理

經濟日報 / 記者 張義宮／即時報導

台灣三星電子今（15）日宣布，原台灣三星電子總經理李大成（Dustin Lee）應企業運籌需求，將升任三星電子行動通訊事業部產品行銷策略處大中華地區負責人。台灣三星電子總經理一職，將由鄭泳煥（Kevin Jung）接任，負責台灣三星電子之整體策略制定、企業經營管理及市場行銷推展等工作。

李大成於2019年1月加入台灣三星電子，任職期間率領同仁推動各事業部業務大幅成長。憑藉其精準市場策略，於行動通訊及消費性電子領域，洞見消費者需求，引進各類創新產品，如摺疊智慧型手機、設計生活系列電視。在充滿挑戰的行動通訊及消費性電子整體市場連續兩年均達雙位數成長，締造佳績。

鄭泳煥於2001年加入三星電子，迄今已累積近20年豐厚資歷。其於2007年至2015年間負責大中華區行動通訊事業部產品行銷與策略規劃；2015年至2020年間派駐中國，掌管行動通訊產品策略性事業規劃與推進，持續引領通路改革，成果卓著。

未來，鄭泳煥將憑藉多年來對大中華區市場及科技產業的豐富經驗，帶領台灣三星電子團隊，持續強化品牌與消費者間的連結，並推動各項創新產品與解決方案，提供優質與完善的服務和體驗。亦將與各事業夥伴緊密合作，持續帶領各事業群向前邁進，開創新局。

三星電子 行動通訊 智慧型手機

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