MIC：量子科技是半導體產業新戰場

資策會產業情報研究所（MIC）今（15）日發表《2021高科技產業前瞻趨勢》報告，關於資訊暨半導體產業，產業顧問勵秀玲觀測2021年產業發展，指出明年起將是量子科技競爭的一年，各大國、大廠爭相研發量子科技，量子繼太空、國防領域之後，是最具有全球影響力的科技角力新戰場。先進國家相繼提出國家級中長期研發計畫，國際科技巨擘如IBM、Google、Intel也致力於發展量子電腦，企圖搶占市場先機與話語權；而中國大陸與日本則鎖定特定量子科技領域發展自主技術，提前布局相關生態系。

MIC針對明年半導體產業，提出10項預測，包括明年是中國「十四五」第一年，中國將加重科技自主創新，國家戰略科技領域鎖定AI、量子科技、半導體等前瞻領域，顯示其對美國科技防堵的危機感。其中半導體發展將集中資源聚焦5G通訊、工業互聯網、新能源汽車等新基建布局需求，尤其化合物半導體將進行全產業鏈布局。

因為今年疫情關係，加速驅動數位供應鏈趨勢成形，過往智慧製造多聚焦於機、廠端的投入，受2020年疫情影響，生產履歷數據將成為和大廠合作的關鍵。

MIC指出，明年將看到更多AI驅動的服務，從雲端進入邊緣運算設備，雲端服務供應商關注於邊緣運算「雲端至物端」（Cloud to Thing）介面，2015年後，AWS、GCP、Azure提出自身邊緣運算晶片處理器發展項目，將配置在物端的晶片處理器，擴展成為雲端服務的前緣，2021年後將進入收割期。雲端服務供應商夾帶雲端優勢，同時藉由自身晶片的投入，打入邊緣甚至更底層的終端設備，將重新定義邊緣運算的產業發展路徑與商業模式。