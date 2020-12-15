英業達會長葉國一久未露面 原來在忙這個

英業達集團（2356）英華達公司與榮文生醫繼共同成功開發「IronMag®循環腫瘤細胞自動化檢測系統」 繼獲得第十七屆國家新創獎後，於今日宣布共同切入基因定序市場，提供第三代定序服務。值得注意的是，許久未露面的英業達集團會長葉國一，也相當關注此事。

目前市場上的定序平台仍以第二代定序平台（或NGS）為主流，但 NGS 在疾病相關基因變異的偵測及全基因體組裝上仍有不足之處。有鑑於此，英華達與榮文生醫在三年前即啟動建構 Nanopore 第三代定序的專案計畫，著手定序技術的建立與數據分析軟硬體的建置。

基因定序在醫學、食品、農業、畜牧、養殖等產業都有廣泛的應用性。經過三年耕耘有成，目前榮文生醫已將Nanopore最新且獨有之定序技術adaptive sequencing整併至定序流程中，可以讓使用者無須經過 DNA富集 (enrichment) 等樣本前處理程序，省去自行設計試劑的步驟，即可於定序過程中以軟體即時分析判讀欲定序之基因標的或染色體序列組合，大幅提升第三代定序之應用，為本服務平台最大的亮點。

英華達與榮文生醫共同表示，以Nanopore定序人類與微生物全基因體為例，我們已累積數百例的定序與各種分析經驗，並且在英華達頂尖軟體研發團隊的全力協助下，導入AI技術提升各軟體之分析品質，組裝出之基因體準確率可達99.999%，獲得學研單位及醫學中心的肯定。

繼英華達與榮文生醫共同開發之「IronMag®循環腫瘤細胞自動化檢測系統」獲得國家新創獎肯定後，未來該系統將與此第三代定序技術結合，循環腫瘤細胞(CTC)之臨床應用除了觀察治療前後之CTC數值變化以判斷治療成效外，尚可利用分離出來之CTC做基因定序，單次定序可同時分析700多種癌症相關之基因突變資訊，可在用藥指引上，協助醫師擇定更精準且有效的治療方法。