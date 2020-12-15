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台積電還會大漲？ 專家：應會齊漲

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
萬寶投顧董事長朱威志（右起）15日表示，除了台積電以外，聯電、銅金屬與航運業也值得投資。台新投顧總經理李鎮宇則認為疫苗、電動車動向值得觀察。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
萬寶投顧董事長朱威志（右起）15日表示，除了台積電以外，聯電、銅金屬與航運業也值得投資。台新投顧總經理李鎮宇則認為疫苗、電動車動向值得觀察。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

台積電今年漲差不多了，明年股市會百花齊放！」萬寶投顧董事長朱威志15日於北威冬季論壇直言，台積電今年對台股的貢獻超乎想像，但是年底開始聯電漲幅超過台積電，而金屬、航運業漲幅也好，他預估台積電差不多了，但其他股票值得期待。台新投顧總經理李鎮宇則認為，可以積極關注中國14五的相關產業。

台積電以外漲幅也大

朱威志表示，川普雖然被外界認為是非建制派，但因為他降稅的措施，讓美股大漲，但未來拜登要增稅，加上疫情的不確定性，因此美股的走向不好預測，但過去傳統上，美國總統就職後，美國中小企業型類股會開始漲，因此他建議可以觀察美國的羅素2000指數。

「今年萬海航運的股票漲4倍！」朱威志說，台灣過去是以傳產為龍頭股，現在則是科技股，台積電今年貢獻台股指數近7成的漲幅，但他認為應該差不多了，根據他的模型結合過去歷史資料判斷，明年不是會大跌就是會繼續漲，後者可能性高，但他認為投資會多元化，除了半導體以外，銅、航運業都值得關注。

疫苗量產股市回升

李鎮宇分析，台灣目前經濟情勢像是快要走出雪隧的駕駛，雖然看見些許光明，但是還沒走出去，不過疫苗如果明年可以量產的話，將會成為各國搶占的戰略物資，一旦有疫苗，很多今年跌很慘的股票，如新興市場、能源、金融股明年都有機會大漲，油價也會緩慢的回升，但在市場貨幣過多下，黃金仍會維持高位。

他也提到，2021年中國將會提出「第14個五年計畫」（簡稱十四五），目前放出的相關風聲表示，電動車將會是中國未來聚焦的產業，而中國政府也提出「以質量為主」的發展模式，將會注重成長效率而非表面數字，藉此優化產業結構，其中中國還將發展軍事、高階用途的「第三代半導體」，台灣相關產業也會受惠。

不過他認為，在蘋果陸續推出M1新處理器、硬體加速研發下，台積電未來的情勢仍然看好，另外手機明年也將會大量普及，相關概念股也值得關注。最後，由特斯拉執行長馬斯克主導的SpaceX發展的「低軌道衛星（Starlink）」現在極具發展價值，而且是可回收的衛星，相關公司也值得投資。

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