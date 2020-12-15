台達藍牙平板燈 全球首款獲UL IoT安全評等智慧燈具

台達電（2308）今（15）日宣布其藍牙平板PA1燈具獲得台灣首張UL IoT安全評等（UL IoT Security Rating），成為全球首款獲得UL IoT安全評等的智慧燈具，在物聯網應用快速發展的時代，以行動及國際驗證成果展現對資訊安全的重視及投入。

台達藍牙平板燈具可透過手機對個別燈具進行控制，能節省布線成本同時增加應用彈性，並成為智慧建築的資訊骨幹，此次PA1台達藍牙平板燈具獲得國際級資安驗證，將幫助全球市場的拓展。

台達物聯網照明事業處處長王志賢表示，台達近年全力發展以物聯網為基礎的樓宇自動化解決方案，推動智慧建築的發展。燈具是建築中最普遍且均勻分布的基礎設施之一，『智互聯DeltaZhi™』照明系統不只提供照明，而能做為資訊擷取以及傳輸的節點，成為智慧建築的骨幹，提供豐富的加值應用與服務。對資安的重視早已是台達開發團隊的準則，很榮幸能在台灣首先取得UL IoT安全評等驗證，未來台達會持續強化物聯網產品的資安設計，為客戶提供更可靠的產品及服務。

UL副總裁暨台灣總經理陳宗弘強調，資訊安全是目前物聯網技術發展的關鍵環節，而UL IoT安全評等是評估物聯網產品資安表現的重要指標，其依據全球的產業標準共識，透由多面向的嚴謹評估，主動偵測發現產品在資安上的潛在缺失，以導入更有效的安全防護機制。台達重視並快速響應IoT的產品資安驗證，展現提升聯網產品安全性的決心及承諾，也能提升市場對物聯網資安議題的關注。

台達藍牙平板燈PA1所搭配之燈具軟體能有效實現安全的金鑰運用，通過UL IoT安全評等銀級驗證。台達藍牙平板燈系列產品皆符合Bluetooth SIG Mesh Profile規範（藍牙技術聯盟網狀網路通訊協定規範），內建的台達「智互聯」燈控系統具有去中心化自主控制技術，可透過手機藍牙連線開關、調整色溫及亮度、進行場景設定及群組規劃。不受迴路限制亦不需複雜設定，即可對單燈進行群組或個別控制，除了節省佈線成本，更能增加應用彈性，是許多設計師的夢想。在藍牙的基礎上，燈具之間可自組成節點綿密的IoT網路，成為智慧建築內資料採集、室內定位、資產管理等相關加值服務的核心骨幹。