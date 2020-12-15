華碩輔導新創公司 推進AI產業升級
華碩（2353）參與由經濟部工業局舉辦的「2020 AI+新銳選拔賽」，提供新創團隊開發題材與優化建議，輔導「選優科技」、「傑精靈資訊」兩家新創公司，進行智慧零售領域的AI加值服務發展，以華碩獨到的市場洞見與深厚技術底蘊，加上自有多元硬體設備，賦予新創公司豐沛能量，加速發展更多AIoT應用。
本次選拔賽華碩提供ASUS Chromebox 3桌上型電腦、數據資料與技術諮詢，並提出「電子廣告看版AI應用」需求，再由新創團隊加入自行開發的演算法進行實證解題。希望透過場景或物件辨識，當消費者走進店家時，即能精準分析穿著風格與購買力，讓廣告業主、平台商更精準掌握投放效益與潛在客群。期許未來成果落地，除可應用於智慧零售，更有機會藉由ASUS Tinker Board等產品擴大影響力，例如於運動競賽領域，以視覺AI運算針對運動員肌肉狀態進行判讀；或是在複雜的開放道路環境中做人、車輛、車牌等辨識，協助科技執法的應用進展，帶動整體產業升級轉型。
華碩智慧物聯網事業部總經理趙國維表示，華碩超前部署，從消費型電子產品發展到新事業如AIoT領域，這次很高興看到兩家新創夥伴在短時間內就取得實證成果，華碩將加強開發智慧零售、交通、製造、醫療等解決方案，歡迎更多有志新創團隊共襄盛舉，為台灣AI產業貢獻心力。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言