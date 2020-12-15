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前台積電營運長蔣尚義重回中芯 劉佩真：慎防人才外流

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

陸媒報導指出，前台積電共同營運長蔣尚義將在明年1月接任中芯國際副董事長一職，再度引來高度關注，台經院研究員劉佩真認為，未來中國仍將強勢發展半導體自有供應鏈，想在科技上自立自強，中國就需要廣納海外高技能人才，台灣半導體界也不能忽視這個態勢，需慎防優秀人才外流的情況。

大陸科技媒體報導表示，離開武漢弘芯的蔣尚義將在明年出任中芯副董事長，決定再到中芯的關鍵，是因為跟中芯董事長周子學很熟，且對於半導體還有很強烈的熱情，尤其是「非常熱衷先進封裝技術和小晶片（Chiplet），在中芯實現理想會比較容易」。

報導中同時指出，蔣尚義強調，「只是很單純的工程師，有權利追求理想和事業的目標，尤其是技術上的理想」。

蔣尚義曾擔任中芯獨董，之後再轉任武漢弘芯，這次答應重返中芯擔任副董事長一職，仍是引來高度關注，劉佩真表示，美中科技戰之下，中國除意識到對於本土人才培育的重要性外，眼前最快達成半導體供應鏈國產化的方式則是對台進行強力挖角。

劉佩真強調，台灣目前是全球第二大半導體供應國，因此中國又祭出相當的誘因，讓蔣尚義回鍋中芯擔任副董事長，此時先不看中芯是否能擺脫美國出口管制令，在先進製程上有所進展，未來中國仍將強勢發展半導體自有供應鏈。

劉佩真認為，中國要在科技上達成自立自強，就需要廣納海外高技能人才，台灣半導體界也不可忽視此一態勢，仍需慎防優秀人才外流的情況。

半導體 蔣尚義 中芯

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