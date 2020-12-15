群創技術再突破 勇奪竹科創新產品大獎肯定

群創光電（3481）今（15）日宣布全球獨家內嵌式全屏多指指紋感測液晶顯示器，再次勇奪2020年「新竹科學園區優良廠商創新產品獎」，並於今年先後榮獲「顯示器元件產品技術獎」及「台灣精品獎標章」等多項大獎，群創憑藉領先技術與雄厚研發實力，再度獲得評審肯定。此獎項由科技部新竹科學園區管理局主辦，藉此表揚於高創新性、高技術性、高市場競爭力等卓越表現的廠商。

近年智慧手機持續搭載5G應用，並延續全螢幕（全面屏）、多指安全指紋辨識等趨勢技術發展。有別於單指指紋辨識所引發的資安疑慮，包括個資外洩、行動錢包帳戶遭竊等，全屏多指指紋辨識更具安全性，大幅提升行動支付與金融、個人醫療監控，以及物聯網智慧家庭控制應用等的安全性。

隨著指紋辨識技術在各種移動裝置的應用，群創積極開發各項指紋感測解決方案 ，除了既有的屏下指紋感測技術（Fingerprint Sensor under Display）之外，更相繼投入於內嵌式全屏多指指紋感測技術（Fingerprint Sensor in Display）等，搶占智慧手機、平板、消費性電子產品等商機。

群創以領先獨家技術將感光元件內嵌至LCD基板，此項技術可達到多點全屏指紋辨識功能及全屏多手指指紋辨識解鎖，突破市售皆以OLED面板為屏下單一指紋辨識為主；且同時優化電路設計與製程，大幅降低模組成本，為使用者帶來更輕薄、更便利、更安全、更精準辨識的智慧手機。群創技術開發總處總處長楊秋蓮博士表示，群創持續深耕技術創新發展，以更快速的產品開發與製程，提高產品附加價值與推升高含金量產品，積極規劃技術產品導入終端市場時機。