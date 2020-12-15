亞太電強攻5G商機 攜政府齊力挺新創

5G驅動無限新商機，電信產業積極搶攻5G新經濟，挹注新創發展成趨勢；素有「通訊界的奧斯卡獎」美譽的「2020通訊大賽-頒獎典禮暨新創成果展」今（15）日舉辦頒獎典禮，亞太電信（3682）積極參與，除強化本土創意人才的國際視野，更促成跨產業鏈結資源的攜手合作，為台灣在5G新世代奪得先機。

「2020通訊大賽-頒獎典禮暨新創成果展」至今邁入第19屆，已累計培育超過萬名的通訊優秀人才。今年因應5G商轉，競賽主題聚焦物聯網及5G創新應用，號召近千名優秀青年報名，更首度將國際賽正式納入比賽，吸引7個國家的新創團隊跨海報名；今年有36家知名企業、機構共襄盛舉，提供價值超過600萬元的獎金及各種輔導資源。

亞太電信表示，根據新創生態圈調研機構StartupBlink報告指出，台灣首次躍進2020全球新創圈，名列全球第30名，可見台灣新創發展逐漸嶄露頭角，亞太電信未來將運用多年在IoT、ICT累積豐厚的經驗，挖掘市場潛力的新創團隊，鏈結資源，催化新創產業投資及衍生商機，提供企業、政府市場和個人用戶更多元的產品及服務。

自2018年起，亞太電信推動「5G創育加速器計畫」，扶植新創發展，持續挖掘國內外極具潛力的新創團隊，並提供國內外新創團隊5G測試環境及輔導課程，累積超過400家團隊報名，28家團隊順利完成培訓、8家獨家獲得贊助。其中，「奇翼醫電」的AI智慧穿戴微健檢裝置「BEATINFO 心率傳輸組」已上架至亞太電信全台指定門市，成為業界第一個扶植新創團體，從培育孵化到落地的成功案例。

亞太電信不僅扶植5G新創發展不遺餘力，在ICT、IoT及智慧應用等數位經濟業務表現亮眼，今年累積前3季營收較去年同期大幅成長106％；未來將持續拓展5G應用生態圈，引領產業技術創新。