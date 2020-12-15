商研院董座許添財：企業數位轉型過程不能單靠IT技術

「企業數位轉型」已是當前最熱門的議題，但商研院董事長許添財表示，企業數位轉型的過程不是單靠IT技術，必須由主管們來推動一系列的商業模式創新與流程改造。

商研院將於2021年1月由數位創新人才研究所（以下簡稱「創才所」）正式啟動人才培訓業務，首波1月8日~22日舉辦三場免費的數位轉型講座，分別針對醫療、服務、金融等三種產業分享轉型實例與做法，歡迎各界踴躍報名參加，報名網址為edu.cdri.org.tw，洽詢電話：（02）7707-4974。

許添財指出，商研院「CDRI」的講座與課程不走技術路線，而是希望透過創新科技應用案例的分享與解說，讓主管們有所啟發，進而帶動企業的改造與轉型。為提供最有效方式及最佳訓練品質，特別敦聘前資策會資深培訓團隊與業界專家共同主持，希望為台灣培育高階創新人才。

商研院「CDRI」課程以企業中高階人才為對象，共分為：數位轉型講座、服務創新將官班、以及數位科技應用管理課程等三大類。且考量學員們平日工作忙碌，開課時間多會安排在周五至周日間，訓練中心設於捷運大安站旁。