友達全球最高解析度Micro LED顯示器 獲竹科創新產品獎

友達光電（2409）今（15）日宣布其9.4吋高解析度柔性Micro LED顯示器榮獲「2020年科技部新竹科學園區優良廠商創新產品獎」，繼獲得2020平面顯示器元件產品技術獎（Gold Panel Awards 2020）殊榮，友達再度以此全球最高解析度的柔性Micro LED顯示器奪得肯定，充分彰顯友達在Micro LED等先進顯示技術的卓越實力，屢屢刷新業界紀錄。

友達致力投入先進顯示技術開發，早年即率先佈局Micro LED技術，本次獲獎的9.4吋高解析度柔性Micro LED顯示器，係由友達與錼創科技攜手開發，透過高速巨量移轉技術，將多達五百五十多萬顆小於30um的Micro LED成功轉移至LTPS柔性背板上，達到同級尺寸全球最高228 PPI之超高畫素密度，呈現高動態對比表現及高飽和的絢麗色彩，並具備柔性耐撓曲、易彎曲、高耐候特性，柔性外觀使得產品設計自由度大幅提升。

由研發走向應用，友達亦成功將Micro LED導入車載市場，率先於2020 SID顯示周推出柔性Micro LED中控台面板，以228 PPI之超高畫素密度，實現精細的高動態對比表現及絢麗色彩；由兩片9.4吋面板組成且具備S型曲線，更適於整合流線的車體內裝，賦予更高的設計靈活度。此外，Micro LED高亮度的特性，能克服多變的行車環境，確保最佳的視線品質，而柔性基板屬非易碎材質，亦可提高行車安全。此技術未來亦可望拓展至穿戴、消費等多元應用，開創更多應用的可能性。