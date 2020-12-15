晶心科回檔修正 盤中股價遭打落跌停

嵌入式CPU IP供應商晶心科（6533）近期股價狂飆，一度上攻至326元的歷史新高價，但近幾個交易日震盪明顯，今（15）日回檔修正，盤中股價一度遭打落跌停，收盤跌幅逾9％，以258元作收。

晶心科今年上半的業務發展受到新冠肺炎疫情影響，第3季也仍處於虧損狀態，每股淨損0.69元，累計前三季每股淨損1.99元，不過其第4季有機會賺錢。日前該公司應主管機關要求，公布10月每股純益為0.57元。

晶心科累計前11月合併營收為4.54億元，年減0.4％。

晶心科因RISC-V題材而受到外界矚目，目前RISC-V僅貢獻其簽約授權金，但該公司預期明年上半就會開始有RISC-V相關量產權利金貢獻。法人估計，該公司明年整體RISC-V業績成長幅度可上看三成。

晶心科今日也宣布，其RISC-V向量處理器核心NX27V，獲頒「新竹科學園區優良廠商創新產品獎」。

晶心科指出，NX27V是與Cray超級電腦架構類似的向量運算引擎，具備強大的向量運算和平行處理能力，特別適合大量資料運算的應用，例如人工智慧（AI）、AR／VR、電腦視覺、加密和多媒體等等。

晶心科總經理林志明表示，相當榮幸NX27V的優異表現獲得各界獎項肯定。除此之外，NX27V也已獲得客戶青睞採用於雲端伺服器相關的應用，顯示出晶心科產品的高創新性和強大的市場競爭力。