宏碁美國賣翻！亞馬遜整體筆電領域銷售排行冠軍

遠距教學及居家辦公成為疫情時代的新趨勢，民眾的消費習慣同樣受疫情影響，線上交易成為主要購物渠道。宏碁（2353）全球各地線上銷售成長快速，在美國亞馬遜銷售網站屢屢囊括多類別排行第一；在整體筆電領域、桌上型AIO電腦領域及顯示器中，紛紛站上銷售排行冠軍地位，此外，在整體電腦領域前10大銷售的筆記型電腦中，宏碁電競筆電為唯一上榜的電競產品。

遠距應用需求強勁，除了筆記型電腦銷售大增外，桌上型電腦銷量更應勢成長；周邊電腦設備也為因應多工、多螢需求成為居家辦公的重要配備，宏碁顯示器產品亦在亞馬遜銷售亮眼，顯示器系列佔據冠軍地位，更為10大排行榜中囊括最多席次的顯示器品牌。

宏碁多元且創新的電腦及其週邊產品，透過線上平台的銷售突顯消費者對品牌的支持，旗下輕薄、電競、教育及顯示器等在尺寸、設計、規格上皆有多元且創新的產品組合，足夠提供消費者多款式及種類的挑選，滿足不同使用需求的選擇，成為美國消費市場領先地位。