緯創印度廠暴動／童子賢：和碩印度設廠計畫不變

緯創印度廠暴動，對此，和碩（4938）董事長童子賢今（15）日指出，和碩印度設廠計畫沒有改變，大趨勢沒有被影響，公司會按照先前規劃，最快於明年下半年量產。

竹科四十週年國際論壇今日登場，童子賢應邀出席參與論壇，現場媒體詢問有關緯創印度廠暴動事件，會否影響和碩設廠規劃。

對此，童子賢表示，印度設廠計畫沒有改變，公司對每一個突發的小事件都會被關注，但大趨勢沒有被影響。

和碩先前規劃，印度廠將於明年下半年量產，對此，童子賢強調維持不變，不會因為新冠疫情改變延遲，沒有影響和碩規劃。

緯創暴動事件，市場有一說是與當地勞工工時規劃或工會協商之間有關，童子賢回應，和碩已經研究過了，到一個環境就適應一個環境，和碩提倡「快樂工作、健康生活」，會秉持這八個字要領。

儘管發生緯創印度廠區暴動事件，但和碩投資計畫仍按照計畫進行，和碩董事會日前通過到印度設廠，將投資1.5億美元（約新台幣 42.7 億元），是繼鴻海（2317）、緯創（3231）後，最後一間「印度製造」的iPhone代工廠。

和碩在印度承租位於清奈（Chennai）的馬興達拉世界城（Mahindra World City Chennai）經濟特區的土地興建廠房，預計今年12月完工，最快明年下半年投產。