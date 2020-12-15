高通資深副總裁陳若文：全球未來產業發展趨勢有利台灣

新竹科學園區成立40周年，今（15）日舉行國際論壇，其中，高通資深副總裁暨CDMA事業部營運長陳若文表示，40年前竹科成功的建立產業群聚效應，打造一個全球舉足輕重的半導體產業鏈供應重鎮，而近年的科技發展趨勢有利台灣未來產業趨勢，未來高通將和台灣在產業發展上共創雙贏。

陳若文表示，今日全球人類使用的產品，包括行動通訊、智慧晶片、無人機、自駕車等，每一樣都有竹科企業的技術在其中，時至今日，我們已無法想像，沒有竹科的全球高科技會是什麼樣子，竹科這個只有6.5平方公里的彈丸之地，對世界居然如此重要。

在全球5G發展的領域中，竹科不但沒有缺席而已扮演至關重要的角色，對全球而言，台灣半導體產業能提供最先進的製程和技術，這是台灣能掌握5G新機遇的重要關鍵，全球5G去年正式起跑，從AI、大數據、車聯網、智慧醫療及工業互聯網等，大家更清楚感受到，5G商機未來將遍地開花。

現在對台灣而言，是最好的發展時機，因為全球產業趨勢上，有幾個重要的發展趨勢，對台灣極為有利，例如，5G基地台的架構，從過去華為、愛利信的封閉式平台，到最近歐美、日本及印度，用破壞式創新的思維，開始使用開放式的架構，從而大幅降低5G基地台的成本，這也讓台灣和高通有機會，一起參與5G基礎建設業務。

而從長遠看，這將為小型基地台廣開大門，其中，許多供應商在台灣，將從過去跨國大型企業手中，搶到許多市場商機。

同樣的情況也發生在個人電腦生態系上，隨著搭配ARM架構的CPU所製造的筆電和伺服器所產生的效能，逐漸被市場認可，未來個人電腦供應鏈重新洗牌，這會把更多的市場價值留在台灣。高通在這二大趨勢上的具大投資，將會在未來和台灣共享成果，並創造雙贏。