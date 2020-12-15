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元太、聯積電子策略合作 擴大全球電子紙應用版圖

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
圖為元太科技電子紙應用示意圖。圖／元太提供
圖為元太科技電子紙應用示意圖。圖／元太提供

元太科技（8069）今（15）日宣佈與聯積電子（深圳）簽署策略合作協定，雙方將深度合作，運用彼此的技術、製造及市場優勢，主攻智慧零售貨架標籤、 智慧醫療、智慧穿戴與各項IoT產品應用，積極擴大電子紙應用在全球市場的版圖。

元太與聯積電子未來將運用各自的技術優勢共同開發及拓展電子紙產品的相關應用。元太將提供聯積電子紙薄膜及電子紙模組產品的銷售業務，聯積則以其優質產品研發及生產能力為客戶提供高性價比的電子紙模組產品。

元太也將積極協助聯積電子紙產品的開發、生產技術，並提供相關技術支援，聯積將運用其優質醫療產品客戶資源及強大的客戶開發能力，積極推動電子紙產品在電子紙貨架標籤、 智慧型醫療穿戴電子及智慧家居等智慧終端產品方面的應用。

元太董事長李政昊表示，「與聯積電子已合作多年，對於其電子紙模組的生產製造實力深具信心，近年來，聯積已持續為元太的電子紙標籤系統整合夥伴提供專業OEM及ODM服務，今日進一步與元太針對深入技術與產品開發合作，未來將能提供更優質完整的製造服務給予電子紙生態圈夥伴，也與元太攜手為擴大電子紙產品應用市場奠下重要的基石」。

聯積電子董事長蔡薇表示，「感謝元太長久以來的支持與協助，雙方可藉由締結共同開發合作協議（Joint Development Agreement，JDA）來加深更寬廣的合作，聯積電子展望未來五年電子墨水屏在商用及辦公領域的應用，已積極投入新工藝自動化設備的建設，及研發資源的擴張，更與學術單位合作，共同為電子墨水屏生態鏈的建設，投入更多的心力」。

聯積電子展望2021年達成年產能500~800萬片電子紙顯示器模組，在2022年達成年產能1,000萬片電子紙模組的市場銷售目標。

電子紙 元太

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