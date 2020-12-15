【專家之眼】以緯創印度廠為例 CSR在地化深耕才是解方

供應鏈重組的風潮下，台商逐步分散生產據點，惟勞資對立事件時有所聞，近日又發生ＯＥＭ大廠緯創資通，印度廠被砸廠事件。可以預見，該事件不會是最後一個。本文以為，台商應一改掠奪性經營模式，朝向落實CSR深耕在地化的營運模式，將能大舉減少類似的問題。

過去部分台商採取掠奪性經營模式，如壓榨當地勞工，命其長期加班，並聘用未成年童工，僅提供極低薪資，再以粗暴不人道的方式管理，不提供應有的勞工保險；並不遵守當地環保規定，任意汙染當地環境；不尊重當地文化、種族、政治觀點與宗教；以行賄方式，與當地高官建立密切的關係，以規避法律規範，並進行逃稅等行為；禁止員工組織工會，使員工無法與雇主進行集體協商，斷絕投訴管道；工作環境危險雜亂，威脅員工的安全與健康等。

這種以鄰為壑的做法，不但侵犯員工的權利，而且破壞當地的環境，台商常成為血汗工廠的代名詞，企業易成為員工與地方的公敵，待發生重大爭議之際，員工與居民就可能會群起抗爭，造成難以收拾的結局，甚至危及委託代工的母廠形象。

隨著時代的變遷，各國對於環保、勞工管理、工作環境、勞動契約與薪資規範要求越來越高，歐美大廠也對代工廠設下嚴格的規範，不定時派人至各廠區驗廠。

台商與其消極因應此趨勢，不如主動出擊，提高工廠標準，負擔企業社會責任（Corporate Social Responsibility，簡稱CSR）。除最基本的遵守當地法令，符合環保標準與勞動條件等規定外。還可朝以下方向努力：

首先，尊重在地文化：例如在穆斯林國家，應了解穆斯林的宗教信仰和習俗，尊重其服飾，提供伊斯蘭律法所允許的食物與飲品，得於每日五次禮拜時間進行祈禱等。

其次，培養當地幹部： 企業應盡力保護勞工，建立合理的薪資結構，人性化管理。並培養當地人為幹部，由本國人管理本國勞工，較能了解當地生態，減少文化衝突。提拔當地勞工，也能讓當地勞工有努力的誘因，願意為外商公司打拚。

第三，積極參與公益活動：台商為降低成本，設廠地區通常位於經濟較差的區域，不少地方還不時發生地震、海嘯或森林大火等天災。企業可考慮提撥外廠一定的利潤，用於當地公益，例如為當地興建學校培育人才；提供免費義診，醫治流行病；發生重大災難時，也可協助賑災等。

台商在各地投資時，若能抱持著取之於當地、用之於當地的態度，打造幸福企業。將有助於提升當地企業形象，吸引當地人才。倘發生糾紛時，也能有效消弭衝突。

印尼華人掌控該國許多經濟資源，過去卻經常發生排華事件。後來一些當地的華人與台商，積極從事義診、興建學校與設立醫院、協助救濟地震、水災與火山災難災民，普獲印尼人的肯定，有效帶動二大族群的良性互動，排華已大舉減少。