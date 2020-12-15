竹科40周年／大老笑談竹科草創 曹興誠籲重啟核電

「如果要兼顧產業發展與2050年零碳排，我們一定要發展核電！」竹科15日頒發傑出貢獻獎給張忠謀、施振榮、曹興誠與蔡明介，感謝他們一直以來對台灣科技業的貢獻。張忠謀笑談當年竹科草創過程的趣聞，施振榮希望科技的發展能加入更多醫療、文化產業的涉獵，曹興誠則呼籲政府若要兼顧減碳與產業，必須發展核電，而蔡明介希望更多年輕人投入半導體產業。

老董笑談竹科草創

「竹科剛創立的時候還有『工業』2個字，現在名稱愈來愈簡單了（眾笑）。」台積電榮譽董事長張忠謀上台時笑說，台積電1986年後才逐漸進入竹科，雖然有點晚，但他感謝園區讓台灣科技廠商提供2個管道，讓科技業得以順利發展，1個是土地、另1個是單一的進出口管道。

他說時任經濟部長孫運璿當初命名竹科時，全名是「新竹科學工業園區」，但後來工業2字就取消了，「未來可能先進到變成只有『園區』了。」因此他很期待未來的發展，張忠謀也說，很感謝過去一起奮鬥的同志們的努力，造就現在竹科的榮景。

跨足生醫文化產業

宏碁創辦人施振榮也笑說，當初他去竹科園區看場地時，竹科一帶都還是荒煙蔓草，當初與張忠謀、曹興誠等人都有很深的淵源，原本是在做IDM（無廠半導體公司），後來想改做DRAM（動態隨機存取記憶體），雖然當時最大的競爭對手三星還邀請他們到韓國廠房看，試圖嚇他們不要發展，但所幸有堅持發展，而且現在良率是最好的。

最後他也希望科學園區在半導體產業發展成熟後，可以跨界醫療與文化，增加台灣在國際上的軟實力。聯電榮譽董事長曹興誠一上台就說，他已經退休10幾年了，沒想到大家還記得他，讓全場都笑得開懷。不過他隨即正色表示，能夠達成這樣的成就，要感謝聯華電子榮譽副董事長宣明智、蔡明介等人共同幫助。

減碳發展要核能

不過他也提醒政府，未來要克服2大問題：水與電，他希望竹科能夠建立海水淡化廠，確保供水無虞，新加坡與以色列的例子都很成功，台灣也應該勇於嘗試、借鏡。另外他擔心，雖然目前主流意見是反核，但全世界已有共識要在2050年達成零碳排，中國也預計在2060年達成，台灣如果要兼顧零碳排與產業，就必須發展核能。

「4個獲獎人裡面只有我是現役的。（眾笑）」聯發科董事長蔡明介表示，從1976年加入工研院研發專案以來，感謝歷任孫運璿、李國鼎2位資政的幫助，讓竹科可以打造台灣的半導體世代，今年台灣半導體產值世界第2，不過未來還有許多創新應用還要突破，因此他鼓勵更多年輕人投入這個充滿挑戰的產業。

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