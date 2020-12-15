國際音響展登場 高嘉瑜揭開上億畢卡索真跡畫作
台北國際音響藝術大展今(15)日下午一點半，在圓山大飯店VIP樓敦睦廳舉辦展前記者會，邀請立委高嘉瑜變身西班牙少女揭開上億畢卡索真跡畫作。
記者會焦點話題還有，『千萬頂級音響』VS『上億畢卡索真跡畫作』；搶搭台積電熱潮，全球首創12吋『晶圓』藝術作品；5G帶動遠端操作All in One『聲控』串流音響首曝光；世界首款碳纖維『平面喇叭』創新亮相；全球唯一『身心共振』音響！3D音場可改變心跳；透過皮膚驚人強大低音場 連『20Hz鯨魚聲』都聽得見等亮點齊聚。
主辦單位台北市電器公會理事長廖全平指出，現場將邀請此次最具亮點20大廠商攜帶即將要展出的音響、作品，現場示範操作搶先曝光，畫面十足。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言