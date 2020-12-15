國際音響展登場 高嘉瑜揭開上億畢卡索真跡畫作

「未來40年發展的科技也許完全不同，但竹科永遠會支撐台灣科技產業發展！」15日的竹科40周年論壇上，行政院副院長沈榮津表示，希望持續增進竹科的供水供電、提供土地與資源讓台灣的ICT產業繼續發展。現場也頒發傑出貢獻獎給張忠謀、施振榮、曹興誠與蔡明介，感謝他們一直以來對台灣科技業的貢獻。

2020-12-15 12:50