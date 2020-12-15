快訊

可享清福了嗎？退休準備大調查 5指標測驗你的退休力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣三星宣布 鄭泳煥接任總經理

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
台灣三星電子新任總經理鄭泳煥。 台灣三星／提供
台灣三星電子新任總經理鄭泳煥。 台灣三星／提供

台灣三星電子今（15）日宣布，原台灣三星電子總經理李大成（Dustin Lee）應企業運籌需求，將升任三星電子行動通訊事業部產品行銷策略處大中華地區負責人。台灣三星電子總經理一職，將由鄭泳煥（Kevin Jung）接任，負責台灣三星電子整體策略制定、企業經營管理及市場行銷推展等工作。

李大成於2019年1月加入台灣三星電子，任職期間率領同仁推動各事業部業務大幅成長。憑藉其精準市場策略，於行動通訊及消費性電子領域，洞見消費者需求，引進各類創新產品，如折疊智慧型手機、設計生活系列電視。在充滿挑戰的行動通訊及消費性電子整體市場連續兩年均達雙位數成長，締造佳績。

鄭泳煥於2001年加入三星電子，迄今已累積近20年豐厚資歷。其於2007年至2015年間負責大中華區行動通訊事業部的產品行銷與策略規劃；2015年至2020年間派駐中國，掌管行動通訊產品策略性事業規劃與推進，持續引領通路改革。

台灣三星表示，未來鄭泳煥將憑藉多年來對大中華區市場及科技產業的豐富經驗，帶領台灣三星電子團隊，持續強化品牌與消費者間的連結，並推動各項創新產品與解決方案，提供優質與完善的服務和體驗。也將與各事業夥伴緊密合作，持續帶領各事業群向前邁進。

三星電子 行動通訊 智慧型手機

延伸閱讀

台灣三星高階人事異動 鄭泳煥接任總經理

傳蘋果開始自行研發行動通訊數據晶片 高通盤後大跌6%

台積電大客戶博通警告企業部門需求軟弱 盤後股價下跌

韓媒：三星一DRAM廠擬轉攻CMOS 劍指市場龍頭Sony

相關新聞

竹科40周年／拄拐杖出席竹科40頒獎 張忠謀這樣說...

台積電（2330）創辦人張忠謀今（15）日出席竹科40活動受贈傑出貢獻獎，他今天上台領獎時拄著拐杖，在大家關注下，就這件...

張忠謀、曹興誠出席竹科40周年頒獎典禮 互動成焦點

「世紀同框！」新竹科學園區今年成立40滿周年，今（15）日舉行頒獎典禮，竹科管理局將頒發傑出成就貢獻獎給台積電（2330...

竹科慶40歲！ 黃崇仁：成就這3件事 台灣半導體才能稱霸全球

新竹科學園區今（15）日慶祝成立40周年！

【專家之眼】以緯創印度廠為例 CSR在地化深耕才是解方

供應鏈重組的風潮下，台商逐步分散生產據點，惟勞資對立事件時有所聞，近日又發生ＯＥＭ大廠緯創資通，印度廠被砸廠事件。可以預...

緯創印度廠暴動 王美花：個案不適用投保協定

代工廠緯創印度廠暴動，經濟部長王美花今天表示，駐印經濟組已在第一時間進行了解，也跟緯創密切配合，看公司需要什麼樣的協助，...

華碩輔導新創公司 推進AI產業升級

華碩（2357）參與由經濟部工業局舉辦的「2020 AI+新銳選拔賽」，提供新創團隊開發題材與優化建議，輔導「選優科技」...

竹科40周年／ 張忠謀、曹興誠同台握手問好沒心結

新竹科學園區管理局今天舉行40周年園慶，頒發傑出成就貢獻獎給台積電創辦人張忠謀、宏碁電腦創辦人施振榮、聯電榮譽董事長曹興...

杜書伍：大學時憂畢業即失業 選修這課程如虎添翼

中華民國科技管理學會舉辦第三十屆年會暨論文研討會，聯強國際（2347）集團總裁杜書伍獲頒最高榮譽─科技管理獎。學會指出，...

國際音響展登場 高嘉瑜揭開上億畢卡索真跡畫作

台北國際音響藝術大展今(15)日下午一點半，在圓山大飯店VIP樓敦睦廳舉辦展前記者會，邀請立委高嘉瑜變身西班牙少女揭開上...

竹科40周年／供水供電供地相助 沈榮津肯定竹科大老

「未來40年發展的科技也許完全不同，但竹科永遠會支撐台灣科技產業發展！」15日的竹科40周年論壇上，行政院副院長沈榮津表示，希望持續增進竹科的供水供電、提供土地與資源讓台灣的ICT產業繼續發展。現場也頒發傑出貢獻獎給張忠謀、施振榮、曹興誠與蔡明介，感謝他們一直以來對台灣科技業的貢獻。

台灣三星宣布 鄭泳煥接任總經理

台灣三星電子今（15）日宣布，原台灣三星電子總經理李大成（Dustin Lee）應企業運籌需求，將升任三星電子行動通訊事...

外資估欣興火警影響Q4毛利率1個百分點 重申加碼評等

美系外資預估欣興（3037）先前的火警事件恐將影響第4季毛利率1個百分點，但是長線仍然看好，重申加碼評等，目標價上看12...

熱門新聞

竹科40周年／雙王破冰！曹興誠主動與張忠謀握手

緯創印度廠暴動 大學畢業員工：說好的薪資竟只付一半

華航首架777F貨機整裝待發 新塗裝裡包藏台灣地圖

半導體40年風雲 張忠謀、曹興誠為竹科同台

華航777貨機新塗裝 黃士修酸：「大C吞台灣」 賣台設計

張忠謀、曹興誠王不見王20多年 相互禮讓場景會再現嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。