聯強杜書伍 獲科技管理學會頒發科技管理獎

中華民國科技管理學會11日舉辦第三十屆年會暨論文研討會，聯強國際集團總裁杜書伍獲頒最高榮譽─科技管理獎。學會指出，杜書伍領導聯強國際集團，整合國內科技服務業，並建立全球第二大資通訊通路，並建構許多企業管理觀念與實務經驗，實為科技管理界的重要典範，因此榮獲「中華民國科技管理學會」最高榮譽─「科技管理獎」。

杜書伍在出席典禮時表示，自己在1970年就讀交大計算與控制工程學系(現為電機系)，雖是資訊工程背景，但因為擔心自己畢業後會失業，恰逢交大在1971年成立管理科學系，在資工本科系之外，也積極的選修管理科學系的課程，而且讀得相當投入也很有興趣。沒想到畢業時，管理方面的課程居然修了27個學分，其中包含6學分的普通會計，總畢業學分達到167個超高的學分數。他笑言以現在的學制，他應該可以拿到交大管理科學系的「輔修」或「雙學位」；因此交大管理科學系可說是他的「隱藏版學歷」。

中華民國科技管理學會成立於1990年，致力於科技管理知識的建構、交流與傳承，三十年來與新竹科學園區及工研院合作，共同建構高科技產業創新系統，促進與培養創新及具科學精神的人才，推動臺灣科技發展與轉型。學會成員囊括國內重要管理學界教授，及科技產業領袖，為國內極具代表性的管理學會。