竹科40周年／供水供電供地相助 沈榮津肯定竹科大老

「未來40年發展的科技也許完全不同，但竹科永遠會支撐台灣科技產業發展！」15日的竹科40周年論壇上，行政院副院長沈榮津表示，希望持續增進竹科的供水供電、提供土地與資源讓台灣的ICT產業繼續發展。現場也頒發傑出貢獻獎給張忠謀、施振榮、曹興誠與蔡明介，感謝他們一直以來對台灣科技業的貢獻。

疫情下竟逆風高飛

沈榮津說，在美中貿易戰下，許多台商和高階的廠商回台投資，而中低階廠商也可至東南亞轉移投資，竹科在台積電等廠商帶動下，成為台灣ICT王國美名的主要貢獻者，未來政府會持續對竹科增加土地、水電的供給，克服5缺（水、電、土地等）問題，發展下一代半導體。

科技部長吳政忠說，竹科其實是扮演房東的角色將水電土地所有服務做好，讓廠商展翅高飛，未來40年也會與廠商繼續相輔相成。新冠疫情影響讓數位科技成長，象徵新時代的開始，雖然未來40年發展的科技不一定一樣，6G科技也開始萌芽，但半導體與晶片始終是台灣的重要資產，未來也會持續協助廠商。

交通困擾竹科

「竹科剛創立的時候只有13個廠商，現在已經有500多家！」竹科管理局局長王永壯感嘆，台灣現在的國際地位可以顯著提升，與台灣高科技產業的發達密不可分，今年雖然受到疫情影響，但竹科因為數位商機得利，獲利反而有機會創近年新高，未來在台商回台投資浪潮下，會持續增加生技產業的發展。

新竹市長林智堅與新竹縣長楊文科也都到場致意。林智堅開玩笑說他怕塞車，所以有提早出門，不過這也反映到長期困擾新竹與竹科的交通問題，因此他與楊文科都希望透過建設輕軌等方式，改善竹科交通壅塞問題。楊文科則強調，竹科帶動台灣產業發展與就業，未來也會協助竹科跨業發展（如體育等）。

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