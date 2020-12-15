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「重複下單」疑慮？台積電劉德音：庫存認定不能用過去看法

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導
台積電董事長劉德音。記者曾吉松攝影／報系資料照
台積電董事長劉德音。記者曾吉松攝影／報系資料照

台積電（2330）董事長劉德音今（15）日在竹科40週年國際論壇期間接受媒體訪問並回應「對目前市場上客人們重複下單傳聞看法」時提到，「所謂重複下單的定義是完全看正常存貨而定，...但當前產業已改變，當前在地緣政治、貿易制裁之下很多廠商對所謂正常存貨有新的層次，因此不能用過去的看法來看重複下單。」

在論壇上，劉德音致詞也說，過去40年園區不斷創新創業的商業模式，包含產品、技術以及業務型態的創新，在台灣這座島上，面對世界大國能擁有優勢，創新的商業模式成為台灣企業成功的因素，比如聯發科（2454）、高通的創新，高通在無線電商業模式IP授權的創新，而積體電路的創新源自一群高素質有紀律的工程師。

劉德音也反問，台灣目前要努力發展未來產業生技、綠能等，是否也能發覺與運用台灣獨有優勢來增加成功率，並營造生態環境。

劉德音也說，台積電的生態圈已有500多家客戶，而且每週都有新的公司參與，不斷增加生態圈養分，不論設計公司或材料公司都不斷擴大半導體產業的邊界，同時台積電在張創辦人遠見之下打造能永續經營的專業經理人制度。

劉德音也說，在新冠病毒之後人類生活型態改變，可確定人的生活加速數位化，在危機加速了社會的量子跳動與改變，5G與AI應用讓半導體成為核心，「也讓我們壓力很大。」

台積電 生態

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