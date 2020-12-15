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破冰聊之後...和張忠謀談了什麼？曹興誠這樣說...

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導
聯電榮譽董事長曹興誠。記者李孟珊／攝影。
聯電榮譽董事長曹興誠。記者李孟珊／攝影。

「互祝健康！」論及與台積電（2330）創辦人張忠謀的對話，聯電（2303）榮譽董事長曹興誠表示，就是互祝健康，因為現在最重要的就是健康。

媒體詢問，兩人多久沒有互動？曹興誠回應，我們沒有刻意不講話，也沒有什麼心結啦！至於台積電成為護國神山，曹興誠稱讚，真的很了不起，台積電成就是真的很大、「了不起！」

曹興誠認為，台積電能有現在的成就，關鍵在於人才回來很多，且台積電有持續的投資，也有國際的資本。

「不在其位，不謀其政」針對聯電近期受惠於12吋和8吋產能吃緊，成為市場上熱議的話題，曹興誠僅回應，已經退休很久了，希望聯電繼續努力。

曹興誠指出，以前他在園區時，主張很多問題要廠商合作去協助，因為廠商有錢也有人力，不用什麼事情都請政府幫忙，而核能、電的議題，其實是一個宣導的問題，核電基本上非常安全，福島和車諾比事件都是人為疏失，以現在的技術來看，發生的機率基本上是零。

媒體追問，後續有可能和張忠謀聚一聚嗎？曹興誠笑說，當然有。

聯電榮譽董事長曹興誠。記者李孟珊／攝影。
聯電榮譽董事長曹興誠。記者李孟珊／攝影。

台積電 聯電 張忠謀

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