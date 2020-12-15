竹科40周年／雙王破冰！曹興誠主動與張忠謀握手

「破冰握手！」新竹科學園區管理局今（15）日舉行40週年園慶，將頒發傑出成就貢獻獎給台積電創辦人張忠謀和聯電榮譽董事長曹興誠，待曹興誠上台接受頒獎時，主動與台上的貴賓握手，包括張忠謀，「雙王握手」，瞬間讓現場人士一陣嘩然。

張忠謀直言，園區是台灣科技的重要推動者之一， 而回首台灣半導體發展過程，張忠謀講起「小故事」與大家分享；張忠謀表示，台積電在1987年登記成立，1988在園區動土， 當年聯華氣體負責人、苗豐強登門拜訪，表示張忠謀不需要用那麼一塊地，希望割讓一塊地出來，不過張忠謀認為，不太好，因為這是我家的地，不過還是主動詢問，隔出一塊地，對我有什麼好處？

苗豐強回應，這樣你就可以得到比較便宜的氣體價格，而你的競爭對手包括聯電和華邦電就需要付高一點的價格．不過張忠謀沒有接受，兩個月後，苗豐強又拜訪張忠謀，張忠謀還是不想割地，沒想到苗豐強此次上門，是因為取得了土地，希望張忠謀可以投資自己的公司，因為若張忠謀不投資，他就會拿到比聯電和華邦電更貴的價格。