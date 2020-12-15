蔡明介：今年聯發科全年營收將首度突破100億美元

聯發科（2454）董事長蔡明介今（15）日在獲頒竹科40周年的傑出成就貢獻獎，在致詞時，蔡明介表示，竹科成立滿40周年，這期間竹科面對各種挑戰，到今年台灣的半導體產值已是全球第二、同時，今年聯發科的全年營收也將首度突破100億美元，顯示台灣半導體產業確實有很大的成長，且聯發科在全球半導體產業中的地位也大幅提升，他也期待未來有更多人才能投入台灣半導體產業。

新竹科學園區今日舉行40周年的國際論壇，並同時舉行竹科40周年的傑出成就貢獻獎，4位獲獎人分別有台積電（2330）創辦人張忠謀、宏碁集團（2353）創辦人施振榮、聯電（2303）榮譽董事長曹興誠及聯發科技董事長蔡明介。

致詞時蔡明介笑著說，今日獲獎的四位當中，前面三位前輩都已退休，只有他還是現役的半導體老兵，他也提到，在1976年時，加入工研院的積體電路專案之後，就一路投入台灣的半導體產業發展，也很感謝政府在當時就極具前瞻性的產業規劃及完成新竹科學園區的規劃，才能讓竹科當時就聚集大批的半導體人才，為台灣的半導體產業做為開路先鋒及貢獻，也才有今日台灣在半導體上的成就。

蔡明介也回憶，過去他在聯電時間，跟隨曹興誠在技術研發到企業經營，確實學了不少，而聯發科在1997年成立之後，早期以光碟機晶片投入市場，一直發到今日，聯發科在各種系統單晶片都有很好的表現，尤其在今年，全球在新冠肺炎影響下，聯發科的營運仍維持成長，預計今年全年營收可以首度突破100億美元，這也顯示聯發科在半導體產業已提升全球的產業地位。

最後，蔡明介也指出，台灣的半導體產業確實是台灣在經濟發展上的支柱，尤其，今年台灣的半導體產值已躍升到全球第二大，在竹科過去這40年的一路發展，可以看出台灣確實在這方面有相當大的成長，包括在人才、企業管理、資金引進及技術提升都有很大的發展，他期待未來能有更多人才投入台灣的半導體產業，推升產業追求更大的成長。