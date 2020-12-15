竹科40周年／施振榮：期待竹科在醫療、藝術文化作出貢獻

竹科40周年國際論壇今（15）日登場，宏碁（2353）集團創辦人施振榮致詞時表示，我們（指台積電（2330）榮譽董事長張忠謀、聯電（2303）榮譽董事長曹興誠、聯發科（2454）董事長蔡明介）一起高科技打拚，這些都有些淵源在，竹科對科學對人類物質文明已經做具體貢獻，希望增加文明如醫療與藝術文化的貢獻。

施振榮指出，宏碁是1981年1月進駐竹科，當初是由國科會主席與各部會首長核准，當時竹科都是國際大廠進駐，宏碁能進駐竹科是非常榮耀，早期產品要生產製造都是拿到IBM製造，有點錢就買些設備放在聯電製造，很可惜沒有繼續做。

他也談到，台灣第1家DRAM廠德碁當時是由施振榮領軍，於1989年成立德碁，是由宏碁與德州儀器（TI）合資的DRAM廠，然而不堪虧損，德儀在1998年退出，宏碁接手德儀的股份，重新尋求IBM的技轉，但是施振榮看到DRAM產業必須不斷付出技轉金、權利金，一代一代綿延下去，於是壯士斷腕，2000年以淨值54億元出售給台積電，大方退出。

施振榮更是回憶那段歷史，當時三星還找我與張忠謀去韓國看看，要我們不要做DRAM，但是我們決定還是要做，德碁的廠更是成為德州儀器良率最高的廠。但他表示，做晶圓代工不同的管理文化，很多地方不得要領，當時與台積電開始談併購的時候，「網路上傳出來，還有人笑我是豬，但是豬是最聰明的」。今天受獎的各位，代表我們一起高科技打拚，這些都有些淵源在，竹科對科學對人類物質文明已經做具體貢獻，希望增加文明如醫療與文化的貢獻。

竹科管局理表示，本次除了舉行策略會議與國際論壇外，並首度公布竹科40傑出成就貢獻獎得獎名單，4位得獎者分別為台積電榮譽董事長張忠謀、宏碁集團創辦人施振榮、聯電榮譽董事長曹興誠，以及聯發科董事長蔡明介，屆時4位得將者也將首度同台領獎。