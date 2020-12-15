竹科40周年／拄拐杖出席竹科40頒獎 張忠謀這樣說...

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

台積電（2330）創辦人張忠謀今（15）日出席竹科40活動受贈傑出貢獻獎，他今天上台領獎時拄著拐杖，在大家關注下，就這件事情他也特別提到「這幾天關節有些發炎，希望吃了藥一兩個禮拜，能趕快沒事。」

張忠謀今日在發表得獎感言時說，「過去最初從美國返台受邀去孫運璿家吃飯，當時孫在桌上擺一個企劃案寫著新竹科技園區，我就把他改了一下，加了工業兩個字。變成科學工業園區，...後來幾十年都用這個，...也許再過幾年可能科學這兩字都不用了，變成新竹園區，又或許再過幾年連新竹都不用了，變成園區。回到原始。」

張忠謀也說，謝謝園區，謝謝很多一起為了台灣科技努力的同事。

另外張忠謀也說，台積電1989年在竹科正式生產，裡面還有一個小故事能表示土地的重要。

張忠謀說，「台積電1988年動土，當時一個朋友苗豐強先生想辦一個記憶體公司因為沒有地來問能不能隔一塊地給他，當時我問有什麼好處，他就說台積電拿到的氣體就會比競爭者聯電（2303）、華邦（2344）便宜。」

張忠謀說，「當時想想不妥，沒答應，苗先生就不開心地離開了。沒想到隔了幾個月，對方又來找我。」

張忠謀說，「當時看到對方，就問對方，是不是還想這塊地，苗就說我自己拿到地了，你的競爭者聯電、華邦都投資了，你也要投資了不然你的氣體就會比較貴了。」語畢哄堂大笑。不過，張忠謀也說，最後也仍投資對方了，「對方也對我投資這件事情引以為傲。」

張忠謀 台積電

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