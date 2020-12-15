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台灣大OTA平台導入台達能源管理系統 提升遠端更新速度

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

台灣大哥大（3045）今（15）日宣布，可協助企業用戶透過雲端快速完成聯網裝置的系統更新的OTA (Over-the-Air，空中升級技術)，已獲全球電源與能源管理領導廠商台達採用，導入至其DeltaGrid® EM能源管理平台，大幅縮短能源管理相關應用前端能源設備的韌體(firmware)更新時間，進而提升能源系統的維運效率。台灣大表示，其OTA平台服務，已受到車聯網、智慧城市與能源物聯網領域等多家企業用戶採用，協助各產業啟動萬物互聯新場景的龐大商業價值。

台灣大企業用戶事業群商務長吳傳輝表示，台灣大與合作夥伴科絡達共同推出OTA平台服務的利基，在於突出的差分演算法，能有效將欲更新的檔案封包縮小、再壓縮至原本檔案大小的5.26%，因此更新時間能縮小近20倍，並在斷點續傳/續升、韌體版本備份與還原技術的輔助下，讓物聯網裝置更新作業更為簡單且穩定可靠。

台灣大表示，本次與全球電源與能源管理領導廠商者台達合作，再次印證台灣大在物聯網生態圈深耕累積的專業與實力，能提供完備且創新的物聯網解決方案與加值服務。

吳傳輝進一步分享，OTA平台服務是相當重要的能源聯網裝置管理工具，特別是佈建在較偏遠或環境條件較差的能源設備，一旦遇到網路訊號不佳、電力不穩等因素，OTA良窳不僅直接影響維運效率，也涉及派工與維修成本，甚至可能導致服務中斷。本次台灣大的OTA服務導入台達能源管理系統，可望協助提高設備更新成功率，並能快速反應其客戶對於應用需求的調整，帶動整體服務滿意度。

吳傳輝指出，物聯網時代不僅是消費性電子商品，汽車、工業設備等均走向聯網化，大量聯網裝置具有添加新功能或優化資訊安全的更新需求，遠端升級軟韌體的OTA技術，就成為企業勝出的關鍵，本次台灣大哥大為台達能源物聯網平台引進OTA服務，期盼助力實現綠能智慧城市的美好願景，未來也規劃將OTA技術拓展到其他應用場景，為物聯網市場注入創新動能。

台灣大哥大 物聯網 更新

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