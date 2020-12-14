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竹科40周年策略會議 產官學研聚首齊獻策

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
竹科的成功與傳承座談會左起：清大科管所所長胡美智、台揚榮譽董事長謝其嘉、力積電董事長黃崇仁及園區公會祕書長張致遠。竹科管理局／提供
竹科的成功與傳承座談會左起：清大科管所所長胡美智、台揚榮譽董事長謝其嘉、力積電董事長黃崇仁及園區公會祕書長張致遠。竹科管理局／提供

為傳承竹科成功經驗，並展望下一個黃金世代發展布局，竹科管理局今（14）日舉行「竹科40周年策略會議」，邀請歷任竹科管理局局長、副局長及參與將竹科從一片黃沙逐漸發展至今成為世界半導體重鎮「點矽成金」的幕後推手回娘家，與產官學界各界領袖齊聚一堂，共同為竹科發展趨勢及轉型策略把脈，以發揚承先啟後精神並擘劃竹科未來發展藍圖。

策略會議由竹科管理局王永壯局長致詞揭開序幕，他說，這次策略會議是由旅居美國的前竹科管理局第一任副局長童虎提出的構想，以傳承、創新為主軸回首過去並展望未來。

第一階段的會議由清大科管所胡美智所長以「美麗境界—知識經濟時代的科學園區」為題，聚焦探討科學園區的存在目的、價值主張及科技願景的實踐，最後以「玉蘭有風香三里，桂花無風十里香」，期許科學園區像桂花，發揮長遠的影響力；接著邀請幾位推手討論並進行經驗分享。

前副局長童虎因疫情無法親自到場，透過錄音獻上祝福，並分享一些開發時趣聞，如竹科大門隱藏HT（High Tech）意象、園區設立的總總艱辛、及竹科如何創造令人稱羨的世界科學園區典範。力積電董事長黃崇仁分享在園區30年的緣份，見證臺灣半導體產業是全球做半導體7個國家中，環境最好、訓練本土工程師，由竹科帶動臺灣西部發展成為矽帶，未來前景無限。園區公會祕書長張致遠則分享園區公會所扮演的角色，如何協助廠商在發展過程中提供必要協助。台揚科技榮譽董事長謝其嘉憶及早年攜家帶眷回新竹，實中與宿舍從無人問津、到眾人抽籤爭取的發展故事。

第二階段的會議由國研院科政中心簡國明博士以「國外科學園區發展趨勢及轉型策略」為題進行專題演講，藉由帶入全球科學園區發展的標竿案例，勾勒出竹科成為「突圍世界的領跑者」，說明強化產業群聚、區域合作創新、及智慧永續標竿的重要性。

聯電榮譽副董事長宣明智建議，未來竹科重新定位的三大方向，包含大竹苗產業資源共享、發展AI或微型產業Hub、創新育成的加值創新。盟立自動化董事長兼總裁孫弘則是提到，未來將往自動化虛實整合及加強人才培育積極開發等方向努力，勉勵竹科應輔導新創、及多補助創新，以打造下世代產業築夢基地。鈺創科技董事長兼執行長盧超群由鞏固園區現有優勢產業強化全球競爭力、在基礎層面的深化改造、垂直整合至AI／5G／IOT相關產業、半導體產業軟硬整合、加速新興產官學研2.0以及配套立法等五大方向談及園區未來發展。清大科管所講座教授洪世章提及竹科園區創新群聚1.0至3.0的發展典範，從產業群聚、學研政策、匯集到跨域、跨界、跨國群聚乃至社會永續。

竹科的未來發展座談會左起：國研院科政中心簡國明博士、聯電榮譽副董事長宣明智、盟立董事長兼總裁孫弘、竹科管理局局長王永壯、鈺創科技董事長兼執行長盧超群及清大科管所講座教授洪世章。竹科管理局／提供
竹科的未來發展座談會左起：國研院科政中心簡國明博士、聯電榮譽副董事長宣明智、盟立董事長兼總裁孫弘、竹科管理局局長王永壯、鈺創科技董事長兼執行長盧超群及清大科管所講座教授洪世章。竹科管理局／提供

竹科 半導體 清大

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