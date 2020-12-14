受NEG玻璃熔爐跳電衝擊 下季大尺寸面板價格維持高檔

針對NEG（Nippon Electric Glass）位於日本高槻市（Takatsuki）的玻璃工廠於上周發生意外跳電導致停工。TrendForce旗下顯示器研究處表示，即使考慮產能陸續修復，仍將造成2021年第1季2.5%大尺寸玻璃基板供給的短缺，供不應求狀況已長達半年的大尺寸面板市場，明年第1季受此突發狀況影響，報價將持續居高不下。

TrendForce表示，電視面板報價原先已有逐步邁入高原期的趨勢，但NEG事件除了讓市場對於供需缺口擴大的隱憂再次浮現外，也讓面板廠對於報價的態度轉為樂觀，12月電視面板報價的平均漲勢將從原先預估的2~3%，微幅擴大至4~5%。展望2021年第1季，由於正值NEG玻璃供給短缺問題發酵的關鍵，電視面板價格有機會從原先預期持平的走勢，再次轉強為小漲格局。

短期玻璃供給問題的動盪，確實提供電視面板價格再次大漲的基本條件，然綜觀當前情勢，面板價格大幅上漲意味著品牌客戶的虧損將持續擴大，不利於面板與客戶之間長期關係的維持，加上目前電視面板已經可以為多數面板廠帶來豐沛的利潤，判斷面板廠會以緩步墊高的方式取代急漲，取得在缺貨、獲利與客戶關係維持三方面的平衡。

在桌上型顯示器面板方面，NEG玻璃供給影響的產品集中在IPS與入門的19.5吋TN產品上，對於這些規格產品的報價，TrendForce認為，確實提供一個擴大漲價幅度的理由。然針對本月報價，多數面板廠當前以釐清影響程度為優先，暫時不會在報價上多做文章，因此漲勢大致與11月相仿，約在2~4%。

從TrendForce目前掌握的資訊來看，NEG事件對筆電面板生產的衝擊，低於電視與桌上型監視器，對於當前報價的影響仍須觀察，目前仍維持12月漲幅3~4%的看法。然後續面板廠是否可能在有限的玻璃基板資源上，進行不同產品間的調度，導致筆電面板生產間接被犧牲，有可能進一步形成筆電面板缺口，讓漲幅有再提高1~2%。