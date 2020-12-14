力積電董座黃崇仁談話 竹科扮演台商回流的重要角色

力積電（6770）董事長黃崇仁今（14）日出席竹科40周年策略會議，談論新竹科學園區裡的成功與傳承，黃崇仁直言，過去台灣廠商赴陸，不過園區一直有在做，近期台廠又將產業鏈搬回台灣，園區扮演最重要的角色。

黃崇仁回顧半導體過往，有段時間台灣廠商許多赴陸發展，台灣半導體產業也面臨過危機，包括在十多年前的DRAM危機，力晶出現問題、茂德也倒掉了，所以經歷過一次的淘汰，而存活下來的半導體公司經過大洗盤，變成具有實力的企業，像台積電（2330）、聯電（2303）本來就比較優秀，而當初比較小的華邦電（2344）、旺宏（2337）也都存活下來了，後來園區慢慢轉型成IC設計、通訊產品以及半導體等。

「台灣的企業存活率非常的強」黃崇仁分析，因為以中國大陸在推動半導體來說，補貼的費用是台灣的很多倍，因此台灣在半導體領域中，是比較強的，甚至以全世界七個國家包括日本、韓國、新加坡、美國等，台灣是最適合發展半導體的，主要基於成本最低和效率最高，此外科學園區為台灣半導體產業提供的絕佳的環境，功不可沒，這也跟台灣的文化、工程、努力、學校等都有關係。

「我非常欽佩張忠謀」黃崇仁提到台積電，表示當年28奈米的技術都在IBM手裡，台積電決定開發自己的28奈米，後來也做得非常的好，台灣訓練的工程師能夠突破，讓28奈米走到14奈米甚至到5奈米等，這個的突破非常重要。

黃崇仁認為，台灣西部是不折不扣的矽谷帶，桃園有華亞科學園區，新竹有竹科、苗栗則有力積電，然後中科、南科，雲嘉地區有資料中心，台灣變成一個科技產業的帶狀，全世界可以做得最好的，第一是美國矽谷，接著就是台灣。