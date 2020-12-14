張忠謀、曹興誠難得再同框 竹科40周年園慶報名大爆滿

竹科「傳承奠基石．開創新未來」40周年園慶典禮將於明（15）日在新竹喜來登大飯店登場。台積電（2330）創辦人張忠謀、宏碁（2353）創辦人施振榮、聯電（2303）榮譽董事長曹興誠，與聯發科（2454）董事長蔡明介， 均將出席獲頒首度授予的「竹科40傑出成就貢獻獎」，其中又以張忠謀與曹興誠多年後難得再同框，被視為最能激盪出「火花」的世紀之會。

由於新冠肺炎疫情期間，大型活動需採實名制，「張．曹世紀之會」更成為吸引各界觀注目光的盛會。主辦單位竹科管理局表示，園慶典禮會場原預定容納200人，但線上報名相當踴躍已逾300人。主辦單位已關閉網路受理報名機制，令近百名晚報名者向隅。

對此，竹科管理局今（14）日表示，但現場仍可視實際到場人數現況，開放受理現場報名。

竹科管理局局長王永壯表示，40多年前為竹科擘劃藍圖者，具備長遠的眼光與視野。選在人才聚集的清華、交通大學及工研院旁，在山坡上的茶園，從0開始，逐步發展出兆元產業的。首創的：單一窗口、雙語學校、建築物退縮、打造綠帶，型塑出與傳統工業區完全不同的意象，成國國際人才的聚集地。40年來竹科的硬體製造產業，包括：晶圓製造、半導體封裝測試的全球市占率均逾五成，穩居世界之冠。

竹科1980年成立迄今，已擴充有：新竹園區、竹南園區、龍潭園區、生醫園區、銅鑼園及宜蘭園區共六個基地、逾580家廠商、15.6萬餘員工的高科技園區，近十年產值均達1兆元以上，多項產品產值名列全球第一，有許多世界級指標企業，更是全球最堅實的半導體產業聚落。

竹科今年前十個月營業額達1兆0,077.26億元，年增12.4%，穩居第一大科學園區寶座。預估全年可望一舉超越2010年的1.18兆元高點，連續11年營收站穩兆元之上。其中，積體電路產業前十個月締造7,247.9億元績，占71.9%最大比重，年增14.6%。而電腦週邊則是疫後受惠產業達937.2億元，雖然僅占竹科9.3%比重，但交出年增57.1%的亮麗成績單。